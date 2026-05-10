韓國男團SEVENTEEN中國籍成員徐明浩，近日在中國出席南京咪豆音樂節時惹出爭議，他在現場帶來了將近一個小時的演出，不僅當DJ現場打碟炸場，還演唱許多歌曲讓粉絲相當難忘，然而他當DJ時所選擇改編的歌曲卻惹出爭議，因為他選擇了對伊斯蘭教非常重要的歌曲來做Remix，惹怒了許多教徒，認為他的行為一點也不尊重粉絲的信仰。

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徐明浩音樂節當DJ出事！惹怒伊斯蘭教信徒

事件起因是徐明浩在音樂節的DJ環節時，混音了〈願主賜他平安〉一曲，而這首歌對於信仰伊斯蘭教的信徒來說，是一首非常重要的歌，因此被以音樂節混音的方式被使用，是一件對全世界穆斯林來說很不好、很不尊重信仰的事。

許多信仰伊斯蘭教的粉絲理解徐明浩只是單純不理解音樂背後含義，並不是明知故犯，但因為他有將表演影片上傳到社群中，因此希望他能夠將相關片段刪除，不出面道歉也沒有關係，只是希望雙方能夠互相尊重，並且好好處理本次紛。

然而事發至今徐明浩仍尚未做出回應，讓許多粉絲感到相當不滿，因此他的IG粉絲數在短短的一個禮拜中，暴跌了超過20萬粉絲，貼文留言區也被許多粉絲洗版寫著：「出面回應」、「我們需要一個道歉！」


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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...