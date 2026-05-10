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荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號」爆發致命漢他病毒（Hantavirus）疫情引發國際警戒，儘管該郵輪上僅有兩名新加坡公民、沒有任何馬來西亞人，馬來西亞仍宣布全面升級邊境健康檢查措施，特別加強海運與港口檢疫，以防範病毒跨境輸入，至少有兩萬艘船隻受到檢驗。洪迪亞斯號（MV Hondius）目前已經抵西班牙加納利群島的田尼利夫島，而多數乘客與船員將被安排分批搭機返國，馬來西亞衛生部長​​、拿督斯里祖基菲里阿末（Dzulkefly Ahmad）表示，截至目前全球關注的確診案例均發生在境外，未涉及馬來西亞公民，呼籲民眾無須恐慌。不過也強調，雖然政府不希望造成恐慌，但也不容社會鬆懈，「沒有任何國家可以自認安全，除非持續採取預防措施並保持準備」他在記者會中提到，馬來西亞當局已全面強化港口與入境口岸檢疫，尤其針對來自高風險地區的船隻，同時採取四大防疫策略，包括全球疫情監測與資訊共享、邊境管制、海運重點監測，以及提升區域防疫能力。根據官方數據，截至5月，馬來西亞已檢查22,367艘入境船舶，並核發2,421份「自由通行證」（free pratique）與1,146份船舶衛生證書，以確保船舶符合國際公共衛生與消毒標準。另外，馬來西亞當局也表示國內醫療體系已具備檢測與治療能力，研究機構可透過PCR檢測辨識漢他病毒感染。當地衛生官員指出，病毒可能導致急性呼吸道症候群，嚴重時甚至引發腎臟併發症的出血熱，因此各國際入境口岸的衛生單位已提升清潔與防疫措施。這次爆發的漢他病毒疫情釀成三死，世界衛生組織更證實船上檢出可人傳人的「安地斯病毒株」，並建議所有乘客與船員接受長達42天的健康追蹤。