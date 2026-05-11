2026年報稅季開跑，財政部台北國稅局指出，114年度綜合所得稅申報時間從5月1日到6月1日，如果申報完畢有退稅的民眾，最快可以在7月31日首波發放時領到，想要加入首波退稅的名單，國稅局建議民眾可透過網路報稅，並選擇「直撥退稅」，填好銀行帳戶，退稅金就會直接匯入戶頭。
符合條件 首波7月31日就退稅
國稅局表示，114年度綜合所得稅首批退稅預計在今年7月31日發放，想要在首波就領到退稅金，必須符合以下條件：
1、使用網路或手機完成報稅的民眾。
2、收到稅額試算書，透過線上系統或是電話語音完成確認的民眾。
3、使用紙本遞送稅額試算確認書，需要在5月11日前，將書面資料送到或郵寄到戶籍地國稅局。
退稅最晚到明年才能領 建議提早申報
第二波退稅時間則在10月30日，主要是以「人工填寫」、「二維條碼」，在5月1日到6月1日完成申報所得稅的民眾，以及5月11日前遞交紙本報稅資料，卻不是遞交到戶籍地國稅局的民眾，或是在5月12日後才遞交紙本報稅資料的民眾，都會在10月30日這批退稅名單中。
最後一批退稅時間是明年的1月20日，在這批退稅的民眾包括：網路申報屬於自繳或不繳不退，經過核定為退稅的民眾；以「人工填寫」、「二維條碼」超過6月1日完成申報的退稅案件，或是申報時是自繳或不繳不退，經過審核後是退稅的民眾；以線上或電話語音確認退稅案件，不過回覆時是自繳或不繳不退的案件，經核定為退稅者；超過6月1日寄送退稅確認書，並核定為退稅的民眾；最後是原本是繳稅、不繳不退的民眾，核定為退稅者。
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國稅局表示，114年度綜合所得稅首批退稅預計在今年7月31日發放，想要在首波就領到退稅金，必須符合以下條件：
1、使用網路或手機完成報稅的民眾。
2、收到稅額試算書，透過線上系統或是電話語音完成確認的民眾。
3、使用紙本遞送稅額試算確認書，需要在5月11日前，將書面資料送到或郵寄到戶籍地國稅局。
第二波退稅時間則在10月30日，主要是以「人工填寫」、「二維條碼」，在5月1日到6月1日完成申報所得稅的民眾，以及5月11日前遞交紙本報稅資料，卻不是遞交到戶籍地國稅局的民眾，或是在5月12日後才遞交紙本報稅資料的民眾，都會在10月30日這批退稅名單中。
最後一批退稅時間是明年的1月20日，在這批退稅的民眾包括：網路申報屬於自繳或不繳不退，經過核定為退稅的民眾；以「人工填寫」、「二維條碼」超過6月1日完成申報的退稅案件，或是申報時是自繳或不繳不退，經過審核後是退稅的民眾；以線上或電話語音確認退稅案件，不過回覆時是自繳或不繳不退的案件，經核定為退稅者；超過6月1日寄送退稅確認書，並核定為退稅的民眾；最後是原本是繳稅、不繳不退的民眾，核定為退稅者。