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美國記憶體大廠美光股價近期強勢噴出，市值一舉超越摩根大通，也讓市場重新討論，AI熱潮是否正在改寫記憶體產業過去高度循環的命運。美光8日股價大漲15.49%，收在746.81美元，再創歷史新高，周漲幅超過30%，寫下2008年12月以來最佳單周表現，今年以來股價更已飆漲逾150%，成為費城半導體指數成分股中表現第二強的個股，僅次於英特爾。美光市值衝上8250億美元，超越摩根大通約8100億美元，成為美國市值第12大企業，且是過去5個交易日，市值就增加約2000億美元；相比之下，公司過去花了超過41年，才累積到第一個2000億美元市值。AI資料中心帶動記憶體需求，美光與三星電子、SK海力士是少數能供應高頻寬記憶體（HBM）的記憶體廠，而HBM正是AI伺服器與加速器不可或缺的關鍵零組件。美光今年產能已全數被預訂，也讓公司掌握更強的議價能力。不過，市場對這波行情能否延續仍有分歧。一派認為，記憶體產業長期受供需循環影響，當前漲勢主要來自資料中心大規模建設推升需求，供不應求才帶動價格上揚，未必能長期維持。Stonehage Fleming投資組合經理Carolyn Bell就指出，記憶體仍是非常具循環性的市場，目前價格強勁，是因為資料中心正處於大規模實體建設階段，導致供給跟不上需求。但另一派則認為，AI帶來的變化可能不只是短期景氣循環，而是讓美光這類過去被視為景氣循環股的半導體公司，逐步轉向高成長模式。隨著AI運算對HBM與先進記憶體需求持續擴大，美光也被視為這波AI基礎建設浪潮中的核心受惠者。