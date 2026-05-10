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請巴拉圭總統吃阿霞 賴清德：最懷念的台南Style

吃超在地台菜 巴拉圭總統：有回家的感覺

巴拉圭總統貝尼亞訪台，對此總統賴清德今（10）日特別帶貴賓南下台南，特別邀請其品嚐傳承四代、許多歷屆總統招待外賓時都會到訪的阿霞飯店，賴清德特別表示，這不僅是自己最懷念的「台南Style」，更是在其他城市或餐廳吃不到的好味道，這也讓貝尼亞直呼，今天這桌台灣菜，「讓我們真正有回家的感覺」。賴清德表示，端上一桌最澎湃的台灣菜，歡迎遠道而來的老朋友，今天特別邀請巴拉圭總統貝尼亞來到台南，品嚐最具代表性的台灣菜。這次沒有安排在五星級飯店，而是選擇了傳承四代、許多歷屆總統招待外賓時都會到訪的阿霞飯店，「這不僅是我最懷念的『台南Style』，更是在其他城市或餐廳吃不到的好味道」。賴清德說，從招牌拼盤的炸蝦棗、烏魚子，水煮粉腸到阿里山咖啡香腸，每一道都是最在地的食材、最道地的台灣味。希望能讓好朋友，感受到台灣人的熱情與好客。賴清德更打趣說，台灣人常開玩笑說「有一種甜，是台南人血液裡流的甜。」桌上的這杯飲料，是台南人從小喝到大的冬瓜茶。而宴席最後的杏仁豆腐甜湯，以及帶有「真感謝」寓意的金甘蟹點心，更是台南人招待朋友的心意與祝福。而貝尼亞也特別提到，再次來到台灣有回家的感覺。而今天這桌台灣菜，更是感受到像是和家人吃飯一般溫暖。最後賴清德說，台灣與巴拉圭，雖然相隔萬里，卻始終像老朋友一樣親近。期待兩國持續深化邦誼與合作，繼續在國際上相互扶持，為世界帶來更多正面的力量。