輝達執行長黃仁勳近日反駁矽谷部分人士對AI的「末日論」說法，認為把AI描述成可能導致人類滅絕、摧毀民主或大量消滅工作機會，是缺乏事實基礎且有害的言論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃仁勳指出，AI確實會改變工作，但它取代的多半是「任務」，而不是人的價值。他以放射科醫師為例，過去外界曾預測AI會讓放射科醫師失業，但實際發展是，AI進入醫療影像判讀後，醫師仍然短缺，因為判讀影像只是工具，真正核心仍是診斷、判斷與對病患負責。

他也以自身工作為例表示，若把執行長工作簡化成開會、講電話、回訊息，AI確實已能協助處理許多事情，但這不代表人會被取代。相反地，AI讓人能處理更多任務，也讓決策者更能專注在判斷、方向與創新。

黃仁勳強調，AI不只是聊天機器人，而是運算模式的根本轉變。過去電腦主要是搜尋資料，如今AI能根據需求生成文字、圖像、聲音與解決方案，背後需要龐大的算力、晶片、電力與資料中心，將帶動整條產業鏈重組。

他認為，AI是一場新的工業革命，將影響製造業、能源系統與勞動市場。若美國過度沉浸在恐懼敘事中，反而可能在與中國及亞洲國家的競爭中落後。黃仁勳說，AI真正的價值，是讓人從繁瑣工作中解放出來，讓國家做事更快、野心更大、期待更高，這正是應該追求的方向。

相關新聞

偷賣輝達晶片給中國？泰AI企業急澄清：遵守美國規定

川習會發大財？美媒曝川普將帶企業高層　輝達、蘋果、波音受邀

美股早盤空軍透氣不到半小時！輝達奮起漲2%　記憶體美光開低走高

康寧盤前飆15%！黃仁勳押CPO　輝達找康寧蓋3座光學廠、擴產10倍

林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...