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輝達執行長黃仁勳近日反駁矽谷部分人士對AI的「末日論」說法，認為把AI描述成可能導致人類滅絕、摧毀民主或大量消滅工作機會，是缺乏事實基礎且有害的言論。黃仁勳指出，AI確實會改變工作，但它取代的多半是「任務」，而不是人的價值。他以放射科醫師為例，過去外界曾預測AI會讓放射科醫師失業，但實際發展是，AI進入醫療影像判讀後，醫師仍然短缺，因為判讀影像只是工具，真正核心仍是診斷、判斷與對病患負責。他也以自身工作為例表示，若把執行長工作簡化成開會、講電話、回訊息，AI確實已能協助處理許多事情，但這不代表人會被取代。相反地，AI讓人能處理更多任務，也讓決策者更能專注在判斷、方向與創新。黃仁勳強調，AI不只是聊天機器人，而是運算模式的根本轉變。過去電腦主要是搜尋資料，如今AI能根據需求生成文字、圖像、聲音與解決方案，背後需要龐大的算力、晶片、電力與資料中心，將帶動整條產業鏈重組。他認為，AI是一場新的工業革命，將影響製造業、能源系統與勞動市場。若美國過度沉浸在恐懼敘事中，反而可能在與中國及亞洲國家的競爭中落後。黃仁勳說，AI真正的價值，是讓人從繁瑣工作中解放出來，讓國家做事更快、野心更大、期待更高，這正是應該追求的方向。