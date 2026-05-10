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韓劇《柔美的細胞小將3》日前終於迎來大結局，劇中迎娶女主角柔美（金高銀 飾）的「最後一個男人」申馴鹿，由新生代男星金載原飾演。由於原作中的馴鹿是如同獨角獸般完美的年下男，當初確定由金載原出演時，身為原作狂熱粉絲的親姊姊竟然毫不留情地開玩笑吐槽他：「憑什麼是你演馴鹿？」不過在電視劇播出後，姊姊也被他的演技說服，大方讚賞他演得很棒，讓金載原相當開心。金載原在《柔美的細胞小將3》播畢後的訪問中透露，為了完美還原角色，私底下付出了許多的努力。因為馴鹿在漫畫中擁有高挑、纖細的衣架子身形，本就屬於不易胖瘦體質的金載原，特別調整作息、每天做2到3小時的有氧運動，成功甩肉4公斤。此外，他還和造型團隊反覆調整，完美打造出馴鹿在家時的一頭自然捲、蓬鬆凌亂的招牌髮型，超高外型還原度獲得了觀眾的一致好評。除了外在，金載原也深入研究了角色的反差魅力。他認為馴鹿最大的看點就是「工作時冷靜犀利，在家時像小狗般軟萌」的反差萌。特別是在馴鹿認定感情後、毫無保留對女主角展開直球告白的霸氣瞬間，更是擄獲無數觀眾的心。原本在確定接演馴鹿一角時，還被已經是漫畫忠實粉絲的親姊姊嗆：「你算啥？憑啥演馴鹿？」不過播出後姊姊也大方稱讚他演得好。金載原笑說，身邊的好朋友看到他劇中少年感的一面，都紛紛直呼根本是「本色演出」，因為他私底下其實也是個很會撒嬌的人。作品播出後，金載原的人氣也隨之水漲船高，不僅社群平台的粉絲數暴漲30萬，留言區更是充斥著各國語言的告白。看到網路上瘋狂敲碗「到底要去哪裡才能遇到像馴鹿這樣的男人？」的留言，讓他自豪表示自己的努力沒有白費。不過最讓他高興的評價，還是網友大讚「金載原很適合演浪漫喜劇」，對作為演員的他來說，無疑是最大的肯定。金載原也談到自己與角色的契合度，透露劇中他最喜歡的角色是「理性細胞」，因為那種無力、低電量的語氣，完美呈現了馴鹿私下的疲憊狀態。而他也笑稱「色色細胞」的體型比想像中還要大，多虧了細胞們的強力助攻，才讓年下男的魅力更具層次。目前正處於事業關鍵期的金載原，也期許自己像劇中一樣由「理性細胞」主導，每分每秒都竭盡全力，不留遺憾地繼續前行。