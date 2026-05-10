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「台灣第一名模」林志玲在今年母親節，交出了一份跨越萬里的愛心成績單。她在臉書表示，今年初她與「無國界醫生」（MSF）合作，開啟一場跨越1萬公里的非洲人道醫療見證旅程，關懷當地母嬰健康的同時，也是為了實踐她與已故科學家珍古德博士（Dr. Jane Goodall）生前的最後約定。珍古德是英國著名的靈長類動物學家、人類學家及保育人士，被譽為「黑猩猩之母」。她畢生致力於黑猩猩研究，對生物學和人類學發展有革命性貢獻。林志玲的這段旅程的起點，要回溯到2025年1月，當時珍古德向林志玲發出前往非洲探訪的邀約。林志玲原本非常期待，但2025年10月珍古德博士辭世，原定的約定看似畫下句點。林志玲表示，為了不留遺憾，她將對博士的思念轉化為實際行動，正式開啟「為愛出發」的非洲公益之旅，「應該做的事、未完成的心願，都應該更及時實踐。」在「無國界醫生」的帶領下，林志玲深入第一線，將焦點鎖定在母嬰健康與醫療。身為母親的她，在異鄉土地上深刻體會到了生命的重量。她坦言，在極度匱乏的環境下，她見證了非洲母親們為了守護孩子的勇敢與無懼，但也因感受到生命的脆弱而倍感震驚。林志玲表示，這段橫跨萬里的人道醫療見證，已透過影像完整紀錄下來，未來將陸續與大眾分享。她希望透過這些真實的畫面，讓更多人關注全球母嬰醫療困境。