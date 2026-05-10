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▲ 林智鴻（中）4月成為「安倍政經塾」首屆塾生。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）

日本已故首相安倍晉三的夫人安倍昭惠，9日第四度造訪鳳山區紅毛港保安堂，並率80位日本各界菁英向安倍紀念銅像致意，議員林智鴻也應邀出席，與台日關係協會會長謝長廷等中央、地方重要人士到場致意；在場眾人感念安倍生前對台灣的支持，場面溫馨。上月才受政大安倍晉三研究中心「安倍政經塾」邀請，成為「首屆塾生」的林智鴻表示，自己長期投入以鳳山、高雄為本的台日交流行動，而安倍生前所提出「台灣有事，就是日本有事」等主張，深遠影響日本對台政策，且讓台灣在地緣政治的能見度、重要性皆大幅提升。也使承繼「安倍路線」的現任首相高市早苗，去年11月在備詢時勇敢提出針對中國對台動武「可能構成日本存立危機事態」並可依法行使集體自衛權的主張。林智鴻認為，安倍論述對台灣的正面影響，值得每位台灣人的敬重，所以安倍昭惠數度參訪紅毛港保安堂時，他也全程陪同，這次也不例外，就是要感謝這位已故日本政治巨人對台灣的關懷；他也提及安倍昭惠不只數度來台訪問，去年5月還曾特地前往和歌山市，親自到當地音樂交流活動，欣賞來自高雄的國小學生音樂演出，顯見她對台灣與高雄有著非常深厚情感。林智鴻也指出，紅毛港保安堂去年4月也曾接待高市早苗，那時她以自民黨眾議員身份，參與「安倍紀念公園」揭牌儀式，該廟宇也獲日本政府指定為進行「二戰日本海外軍人遺骸資料調研」的台灣指定窗口，近期幾乎每日都有來自日本的團體客或散客，特別前往紅毛港保安堂參拜，並追思安倍晉三。林智鴻也感謝紅毛港保安堂主委張吉雄努力奔走，讓該廟宇成為兼具歷史縱深、宗教文化與民間交流的台日友好窗口，也一併帶動高雄在國際社會的能見度，這也是謝長廷所主張台日關係「善的循環」最真實的展現。林智鴻也多次促成高雄與日本交流活動，除了地方議員互訪，也曾協助鳳山就學子弟赴日音樂交流、體育競賽，還有在疫情期間協助患重大疾病孩童的赴日醫療安排，更與張吉雄一同接受熊本縣政府邀請，參與「戰歿者遺族交流會」。而因著這些成功經驗，也讓林智鴻受邀成為「安倍政經塾」塾生，研習安倍思想與台日經濟安保課題，他也是全台32位政經領域中，唯一來自高雄的政治人物。他指出，自己曾是謝長廷幕僚，會繼續秉持謝「善的循環」理念，盡一己之力讓高雄、台灣與日本交流更加密切與友好。