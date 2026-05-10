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台積電緊張了？英特爾近年在半導體市場與台積電的地位競爭中，積極追趕，外媒指出，英特爾已與蘋果達成初步協議，將代工部分晶片，近幾個月已敲定正式合約。對此，財經專家阮慕驊直言，自從英特爾有了白宮背靠之後，情事已有了轉變，可見台積電面對的威脅確實上升了。阮慕驊近日在臉書上發文指出，英特爾股價今年已上漲超過200%，相對台積電ADR今年漲幅不到三成，英特爾股價表現亮眼。美股8日英特爾再漲近14%、台積電則下跌0.6%。他表示，蘋果與英特爾已達成初步協議，英特爾將為部分蘋果設備製造晶片，這一合作若落地，他分析，將為蘋果供應鏈增加關鍵備選，也為英特爾重振代工業務提供重量級客戶背書。而目前尚不清楚英特爾將為哪些蘋果產品製造晶片，阮慕驊指出，蘋果每年出貨超過2億支iPhone，同時還銷售數百萬台iPad和Mac電腦，任何供應鏈調整都可能對產能配置和市場預期產生影響。不過，他也質疑，英特爾正加大對台積電訂單分食的企圖，「但連三星都無法追趕台積電，英特爾有這個能耐？」但他也認為，自從這家半導體巨頭有了美國白宮背靠之後，情事已有了轉變。