智慧型手機市場競爭越來越激烈！蘋果 iPhone 在去年9月推出的 iPhone 17 系列於全球市場大獲成功，也讓 Android 陣營在高階旗艦機型的競爭上顯得更加弱勢。根據研調機構《Counterpoint》最新公布的 2026 年第一季全球 TOP 10 暢銷手機排行，蘋果 iPhone 直接霸榜前三名，甚至連前一代的 iPhone 16 仍高居第六名，至於Android 陣營則主要依靠三星推出的中低階機型苦撐。
2026年第一季全球智慧型手機銷售榜單（Counterpoint統計）
第1名：Apple iPhone 17
第2名：Apple iPhone 17 Pro Max
第3名：Apple iPhone 17 Pro
第4名：Samsung Galaxy A07 4G
第5名：Samsung Galaxy A17 5G
第6名：Apple iPhone 16
第7名：Samsung Galaxy A56
第8名：Samsung Galaxy A36
第9名：Samsung Galaxy A17 4G
第10名：小米 Redmi A5
Android陣營慘敗！前十暢銷手機沒有高階旗艦
據 Counterpoint Research 最新全球手機銷量數據，Apple iPhone 17 在 2026 年第一季成為全球最熱銷的智慧型手機，佔全球總銷量約 6%。iPhone 17 系列包辦前三名，而三星 Galaxy A 系列則有五款機型擠進前十；小米 Redmi A5 則排名第十。
Counterpoint 補充，前10大智慧型手機合計佔全球總銷量的 25%，創下歷年第一季最高集中度。背後原因除了 iPhone 17 系列需求持續強勁外，也與近期記憶體短缺導致元件成本上升有關，進一步壓縮 Android 手機廠商的競爭空間。
分析師哈希特（Harshit Rastogi）指出：「iPhone 17 在各方面都優於前代產品，更高的記憶體容量、相機解析度與螢幕更新率等升級，使其整體體驗更接近 Pro 系列，進一步提升對主流市場的吸引力。在中國、美國等重點市場，iPhone 17 銷量皆達到雙位數年增率；在韓國市場更出現三倍成長。至於 iPhone 17 Pro Max 與 Pro，則在相機、電池續航，以及新色彩與材質工藝等方面展現更高階的產品定位。」
值得注意的是，這次全球暢銷手機榜單前十名中，完全看不到 Android 旗艦手機的身影。三星 Galaxy S26 Ultra 雖然緊追在後，但僅排名第11名，也讓 2026 年第一季出現 Android 陣營高階旗艦全面跌出前十的尷尬局面，榜上的6款 Android 手機全數為中低階機型。
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第1名：Apple iPhone 17
第2名：Apple iPhone 17 Pro Max
第3名：Apple iPhone 17 Pro
第4名：Samsung Galaxy A07 4G
第5名：Samsung Galaxy A17 5G
第6名：Apple iPhone 16
第7名：Samsung Galaxy A56
第8名：Samsung Galaxy A36
第9名：Samsung Galaxy A17 4G
第10名：小米 Redmi A5
據 Counterpoint Research 最新全球手機銷量數據，Apple iPhone 17 在 2026 年第一季成為全球最熱銷的智慧型手機，佔全球總銷量約 6%。iPhone 17 系列包辦前三名，而三星 Galaxy A 系列則有五款機型擠進前十；小米 Redmi A5 則排名第十。
Counterpoint 補充，前10大智慧型手機合計佔全球總銷量的 25%，創下歷年第一季最高集中度。背後原因除了 iPhone 17 系列需求持續強勁外，也與近期記憶體短缺導致元件成本上升有關，進一步壓縮 Android 手機廠商的競爭空間。
值得注意的是，這次全球暢銷手機榜單前十名中，完全看不到 Android 旗艦手機的身影。三星 Galaxy S26 Ultra 雖然緊追在後，但僅排名第11名，也讓 2026 年第一季出現 Android 陣營高階旗艦全面跌出前十的尷尬局面，榜上的6款 Android 手機全數為中低階機型。