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2026年第一季全球智慧型手機銷售榜單（Counterpoint統計）

▲Counterpoint公布最新全球手機銷量數據前十名，Apple iPhone 17 在 2026 年第一季成為全球最熱銷的智慧型手機，佔全球總銷量約 6%（圖／Counterpoint）

Android陣營慘敗！前十暢銷手機沒有高階旗艦

▲三星 Galaxy S26 Ultra在2026年第一季銷量排行第11名，差一點就成為唯一進榜的安卓旗艦機型。（圖／記者周淑萍攝）

智慧型手機市場競爭越來越激烈！蘋果 iPhone 在去年9月推出的 iPhone 17 系列於全球市場大獲成功，也讓 Android 陣營在高階旗艦機型的競爭上顯得更加弱勢。根據研調機構《Counterpoint》最新公布的 2026 年第一季全球 TOP 10 暢銷手機排行，蘋果 iPhone 直接霸榜前三名，甚至連前一代的 iPhone 16 仍高居第六名，至於Android 陣營則主要依靠三星推出的中低階機型苦撐。據 Counterpoint Research 最新全球手機銷量數據，Apple iPhone 17 在 2026 年第一季成為全球最熱銷的智慧型手機，佔全球總銷量約 6%。iPhone 17 系列包辦前三名，而三星 Galaxy A 系列則有五款機型擠進前十；小米 Redmi A5 則排名第十。Counterpoint 補充，前10大智慧型手機合計佔全球總銷量的 25%，創下歷年第一季最高集中度。背後原因除了 iPhone 17 系列需求持續強勁外，也與近期記憶體短缺導致元件成本上升有關，進一步壓縮 Android 手機廠商的競爭空間。分析師哈希特（Harshit Rastogi）指出：「，進一步提升對主流市場的吸引力。在中國、美國等重點市場，iPhone 17 銷量皆達到雙位數年增率；在韓國市場更出現三倍成長。至於 iPhone 17 Pro Max 與 Pro，則在相機、電池續航，以及新色彩與材質工藝等方面展現更高階的產品定位。」值得注意的是，這次全球暢銷手機榜單前十名中，完全看不到 Android 旗艦手機的身影。三星 Galaxy S26 Ultra 雖然緊追在後，但僅排名第11名，也讓 2026 年第一季出現 Android 陣營高階旗艦全面跌出前十的尷尬局面，榜上的6款 Android 手機全數為中低階機型。