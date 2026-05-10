外交部長林佳龍今（10）日親赴桃園國際機場，送別完成訪台行程的友邦政要，包括完成國是訪問行程的巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña），以及史瓦帝尼副總理札杜莉（Thulisile Dladla）。他並感謝台灣人民在訪賓來台期間展現的熱情與溫暖，以及國內外外交團隊的辛勞，強調外交部將持續在第一線守護國家主權、拓展國際空間。

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林佳龍指出，札杜莉副總理在這段時間連續飛行四趟台灣與史瓦帝尼的航程，完成陪同總統賴清德返台的任務後，也啟程返回史瓦帝尼。

林佳龍強調，台灣與每一個友邦及理念相近國家因共享民主、自由、人權與法治等價值而緊密相連，並在此基礎上發揮彼此優勢，持續推動互惠共榮合作，為區域與全球繁榮貢獻力量。

林佳龍表示，相信貝尼亞總統與札杜莉副總理此行除帶回雙邊合作深化的成果與進展外，也帶回台灣人民一路上給予的笑容與溫暖。他並特別感謝國人朋友們與訪賓揮手問候，這些熱情而真誠的互動，讓遠道而來的朋友們深刻感受到台灣的美好。

林佳龍亦感謝外交部同仁連日投入接待工作的辛勞，強調外交工作是24小時不間斷的接力，「每一個環節都需要國內外團隊全力以赴，大家辛苦了」。

林佳龍最後表示，台灣外交仍面臨諸多挑戰，但在總統賴清德領導下，「我們的腳步不會停下」。外交部將持續站在第一線守護國家主權，並為台灣開拓更寬廣的國際空間。


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李怡姍編輯記者

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