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▲EXO高雄場宣布加場。（圖／Live Nation Taiwan 理想國臉書）

韓國天團EXO昨（9）日起在台北小巨蛋連兩日舉辦《EXO PLANET #6–EXhOrizon》演唱會，今晚的演出接近尾聲時，成員竟無預警公開超大驚喜，宣布7月18在高雄巨蛋的演唱會將加場7月19日演出，消息一曝光讓全場粉絲尖叫暴動。本次EXO高雄場門票將於5月13日中午12點在拓元售票系統全面開賣，票價共分為7290元VIP套票，以及5990元、5490元、4990元、3990元與2990元等6種價錢；7290元限量VIP套票更祭出超豪華福利，包括Soundcheck Party、VIP紀念吊牌與掛繩、優先入場以及週邊商品優先購買權，勢必再度掀起搶票大戰。這次EXO高雄場原定在7月18日只舉辦一場，今晚小巨蛋演唱會中，成員驚喜在大螢幕播放加場消息，確定7月19日也將和粉絲一起見面，讓全場粉絲瞬間陷入瘋狂直呼：「EXO真的太寵台灣EXO-L了！」