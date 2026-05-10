韓國天團EXO昨（9）日起在台北小巨蛋連兩日舉辦《EXO PLANET #6–EXhOrizon》演唱會，今晚的演出接近尾聲時，成員竟無預警公開超大驚喜，宣布7月18在高雄巨蛋的演唱會將加場7月19日演出，消息一曝光讓全場粉絲尖叫暴動。

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EXO高雄巨蛋宣布加場！票價位置圖一次看

本次EXO高雄場門票將於5月13日中午12點在拓元售票系統全面開賣，票價共分為7290元VIP套票，以及5990元、5490元、4990元、3990元與2990元等6種價錢；7290元限量VIP套票更祭出超豪華福利，包括Soundcheck Party、VIP紀念吊牌與掛繩、優先入場以及週邊商品優先購買權，勢必再度掀起搶票大戰。

這次EXO高雄場原定在7月18日只舉辦一場，今晚小巨蛋演唱會中，成員驚喜在大螢幕播放加場消息，確定7月19日也將和粉絲一起見面，讓全場粉絲瞬間陷入瘋狂直呼：「EXO真的太寵台灣EXO-L了！」

▲EXO高雄場宣布加場。（圖／Live Nation Taiwan 理想國臉書）
▲EXO高雄場宣布加場。（圖／Live Nation Taiwan 理想國臉書）
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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...