玻纖布廠德宏4月營收續強，單月營收達1.59億元，較3月增加14.52%，也比去年同期大增121%，創近54個月高點。 我是廣告 請繼續往下閱讀 德宏前4月累計營收約4.8億元，較去年同期約2.4億元接近翻倍成長，顯示營運動能較去年明顯回溫。德宏近期也因股價波動達公布注意交易資訊標準，先前公告3月歸屬母公司業主淨利2200萬元，每股盈餘0.17元，較去年同期每股虧損0.07元明顯轉佳。董事會預計於5月14日召開，並將提報2026年第1季財務報告。德宏8日股價收在325元，下跌23元、跌幅6.61%。 相關新聞 建滔又發函漲價10%！玻纖布大缺貨 德宏、台玻強勢亮燈漲停外資大買台股557億卻狠砍記憶體！大賣旺宏 資金搶面板、玻纖布玻纖布史詩級缺貨潮！欣興看今年仍不樂觀 客戶需求「被壓制」日東紡狂飆23%！高階玻纖布供給拉警報 台玻、富喬股價漲紅臉 林奇編輯記者畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...作品集 玻纖布廠德宏4月營收營運動能每股盈餘