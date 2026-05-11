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洪詩和李運慶婚後生下2個可愛的女兒，昨（10）日適逢母親節，洪詩分享一家四口外出用餐的照片，也分享自己成為母親後的心境，她表示自己一直都是很節儉的個性，睡褲鬆了也捨不得買新的，不過她今年轉念，決定要對自己好一點，引來許多媽媽粉絲共鳴，也有不少人勸她要對自己好一點。洪詩說自己個性本來就是比較節省，當媽媽後更加明顯，只要孩子需要的，她通常不會猶豫太久，但如果是自己的東西就會想很久，她舉例有天換睡衣時，看到自己睡褲的褲頭，已經鬆到要反折才不會掉下去，「看自己的用品就會想說，要買嗎？反正還能穿要買嗎？好像有其他能替代。」不過有一天洪詩想通了，「我應該也要愛自己，多愛自己一點，不是一直撐著或是遷就著，我照顧孩子這麼累，我應該要對自己好一點呀，而且媽媽心情好，整個家庭才會好啊！」所以她也開始學著放鬆，換個角度讓自己快樂。洪詩也不忘感謝媽媽和婆婆，成為她在養育孩子上的神隊友，不少網友都被她的PO文感動，「節省是美德，偶爾也要好好愛自己犒賞自己」、「沒有錯！媽媽開心小孩才會開心」、「會不會接到睡衣廠商邀約了」、「沒錯完全能了解那個心情」。