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韓國演員金宇彬近日透過YouTube頻道公開自己的健康生活習慣，婚後日常也意外掀起討論。在與申敏兒交往10年後，兩人於去年12月低調完婚，如今剛度過新婚期的他，也分享維持身心狀態的方法，透露自己每週重訓3到5次，堅持寫感恩日記16年，展現超驚人的自律生活。金宇彬在影片中透露，自己每天起床後第一件事，就是先刷牙再喝溫水，之後固定補充益生菌，一天至少吃三餐，吃得多的時候甚至會吃到四餐。他特別強調：「早餐一定會吃。」無論有沒有工作，都會先吃飯再開始一天行程。飲食方面，金宇彬表示最近大多維持健康餐模式，平時常吃白飯、小番茄和雞胸肉，也固定運動，每週大約進行3到5次重量訓練。另外他還透露自己很常去三溫暖，笑說：「聽說對健康很好，所以經常去。」一連串超規律生活讓不少網友驚呼，難怪多年來始終維持精實身材與穩定狀態。除了身體管理之外，金宇彬也公開自己已經持續16年的習慣，那就是每天寫「感恩日記」。他透露現在透過手機App紀錄，睡前花5分鐘就會完成。金宇彬表示，一開始是希望不要忘記自己的初心，後來則慢慢變成提醒自己珍惜生活中的小事，「像是天氣、吃飯、睡覺這些日常，如果太習慣就會變得麻木，所以我想一直保有感謝的心情。」金宇彬與申敏兒自2015年公開戀情後，一直是韓國演藝圈代表性的長跑情侶。去年12月兩人在首爾低調舉辦非公開婚禮，今年初也曾被拍到前往西班牙度蜜月，如今婚後各自回歸工作，金宇彬近期投入tvN新劇《Gift》工作，認真拍攝中。