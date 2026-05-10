LINE Premium 會員制在今年 3 月底突襲式上線，官方更提供首月免費試用方案，吸引許多民眾加入，近期已有一票用戶的試用期結束了。就有未曾試用的網友好奇「LINE Premium 每個月 165 元值得嗎？求購買使用心得」，結果貼文釣出許多續約上班族直指「無痕收回」以及「自選個人檔案」兩大功能用過以後就回不去了！
LINE Premium 值得買嗎？上班族試用後改觀了
LINE 台灣推出 LINE Premium，並於 4 月 8 日推出第二階段功能，許多民眾也趁著功能完善之時，使用了官方提供的首月免費試用服務，這一大批會員的試用期，也在這兩天陸續到期。
在社群 Threads 上，就有網友好奇發文：「有人買 LINE Premium 嗎？每個月 165 值得嗎？求購買使用心得！」貼文也立刻引發大批上班族會員回應，「可以無痕收回訊息，覺得值得」、「自選個人檔案很方便，可以把常用、公司、不熟的朋友分開來」、「無痕收回功能、個人檔案獨立，光這兩個就值得我花 165 了」、「個人檔案幫我省了買一支新手機的錢」。
除此之外，還有部分會員力推的功能包含「可上傳影片至相簿」、「進階備份資料」、「更改 APP 圖示」等，也都讓LINE使用上更加方便、有特色。
LINE Premium 免費試用持續中！取消訂閱記得提前 1 天
事實上，目前 LINE 官方仍然持續提供 LINE Premium 首月免費試用的服務。雖然目前的推廣力度不像首發時期那樣密集出現在主頁，但想要嚐鮮的用戶依然可以透過手動設定來開啟為期 30 天的深度體驗。
有興趣的民眾只要進入 LINE 的「主頁」並點選右上方齒輪進入「設定」，接著找到「LINE Premium」選項並點入。進入頁面後點選「探索 LINE Premium」，最後再按下下方的「免費試用 1 個月」按鈕即可完成。
不過，若在這個月試用覺得日常生活中用不到 LINE Premium提供的特殊功能，也記得要在試用期結束日的前 24 小時執行取消訂閱，否則系統就會自動幫您續約下去了！
LINE Premium 取消訂閱會員操作步驟
開啟 LINE 主頁，點選右上角「設定（齒輪）」
找到「LINE Premium」選項進入
點擊「會員資訊」
在頁面最下方找到「取消方案」
手機會跳轉到訂閱項目，依照指示進行並按下「取消免費試用」即完成。
我是廣告 請繼續往下閱讀
LINE 台灣推出 LINE Premium，並於 4 月 8 日推出第二階段功能，許多民眾也趁著功能完善之時，使用了官方提供的首月免費試用服務，這一大批會員的試用期，也在這兩天陸續到期。
除此之外，還有部分會員力推的功能包含「可上傳影片至相簿」、「進階備份資料」、「更改 APP 圖示」等，也都讓LINE使用上更加方便、有特色。
事實上，目前 LINE 官方仍然持續提供 LINE Premium 首月免費試用的服務。雖然目前的推廣力度不像首發時期那樣密集出現在主頁，但想要嚐鮮的用戶依然可以透過手動設定來開啟為期 30 天的深度體驗。
有興趣的民眾只要進入 LINE 的「主頁」並點選右上方齒輪進入「設定」，接著找到「LINE Premium」選項並點入。進入頁面後點選「探索 LINE Premium」，最後再按下下方的「免費試用 1 個月」按鈕即可完成。
LINE Premium 取消訂閱會員操作步驟
開啟 LINE 主頁，點選右上角「設定（齒輪）」
找到「LINE Premium」選項進入
點擊「會員資訊」
在頁面最下方找到「取消方案」
手機會跳轉到訂閱項目，依照指示進行並按下「取消免費試用」即完成。