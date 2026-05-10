我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人山豬（陳俊甫）於2024年因病離世後，演藝圈兄弟逸祥始終沒有忘記對方最牽掛的家人，在今年母親節（10日）當天特地南下台南探望山豬媽媽，感性發文：「山豬，知道你最不捨家人，我來替你跟媽媽說，母親節快樂。」真摯情誼感動大批網友。逸祥與山豬不只是《瘋神無雙》合作夥伴，兩人私下更曾同住超過10年，感情宛如親兄弟，山豬離世後，逸祥仍持續關心其家人，這次母親節他專程前往山豬老家陪伴山豬媽媽聊天，並曬出合照，字句間滿是對好友的思念，也讓不少粉絲鼻酸直呼：「真正有情有義的人。」貼文曝光後，也釣出同為「瘋神班底」的香蕉（王俊傑）留言表示：「山豬聯誼會總幹事！」幽默又暖心的互動，再度掀起粉絲對山豬的回憶。許多網友也紛紛留言大讚逸祥：「真的把兄弟家人當自己家人照顧」、「山豬一定很放心」、「這份情很難得」。即便山豬已離開兩年，逸祥仍持續用自己的方式守護好友最重要的家人，這段超越生死的兄弟情，也再次感動無數網友。