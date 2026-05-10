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夏月電價即將上路，台電公告，高壓、特高壓用電大戶將自5月16日起適用夏月電價，至10月15日止；一般住宅等用戶則從6月1日起適用，至9月30日結束。以住宅用戶來看，夏季因冷氣等用電增加，平均每月電費估將從非夏月的638元，升至1084元，增加約446元、幅度近7成。台電說明，夏月電價自1989年實施以來，住宅用戶每年都是從6月1日開始適用，10月1日恢復非夏月電價。至於高壓以上用戶，自2023年起，為讓企業可提前配合排程調整與節電規劃，將夏月電價期間調整為5月16日至10月15日。2025年每戶住宅平均每月用電量約345度，非夏月期間，平均每戶月用電約308度，電費約638元，進入夏月後，受高溫推升用電需求，平均用電量增加至418度，電費也升至1084元。不過，夏月電費以平均多出的446元來看，用電量增加約326元、占比約73%；真正因夏月電價級距調整而增加的部分約120元，占比約27%。台電指出，一般住家可選擇累進電價或時間電價。多數家庭因用電量較少，且離峰時段用電占比不高，因此多採累進電價，也就是依每月用電度數分段計費，不區分尖峰或離峰時段。以夏月平均每月用電418度試算，前120度適用每度1.78元，121度至330度適用每度2.55元，超過330度的88度則適用每度3.8元。因此，若採住宅累進電價，電費高低主要取決於用電量多寡，與白天或晚上用電時間無關。至於是否改選時間電價比較省，台電表示，仍要看家庭用電型態。如果用電量不大，或主要用電集中在尖峰時段，改用時間電價未必會比較便宜。台電建議，民眾可依自身生活作息與用電習慣評估，並透過節能家電、冷氣溫度設定與減少不必要用電，降低夏季電費壓力。