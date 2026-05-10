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有災難慈濟人走最前面 賴清德代表國家感謝無私奉獻

為慶祝佛誕節，佛教慈濟慈善事業基金會今（10）日晚間於兩廳院藝文廣場舉辦「2026年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」，總統賴清德親臨參與浴佛祈福儀式，致詞時表示，每當面臨災難，慈濟人的身影總是走在最前、做到最後，自己要代表國家感謝慈濟對社會的無私奉獻，讓世界看見台灣的溫暖，也讓人間處處看見希望與光亮，最後也帶領大眾共同祈願社會祥和、國泰民安。浴佛大典於今日晚間6時許開始進行，總統賴清德與大眾齊聲唱誦「讚佛偈」，並向佛陀行三問訊禮。隨後，與法師及眾人合念祈福文。賴清德致祝福語時表示，慈濟秉持「為佛教、為眾生」的理念，走過一甲子。每當面臨災難，慈濟人的身影總是走在最前、做到最後，自己要代表國家感謝慈濟對社會的無私奉獻，讓世界看見台灣的溫暖，也讓人間處處看見希望與光亮。最後賴清德也帶領大眾進行禮佛足、至誠發願、接法香等浴佛儀式，共同祈願社會祥和、國泰民安。