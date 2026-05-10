為慶祝佛誕節，佛教慈濟慈善事業基金會今（10）日晚間於兩廳院藝文廣場舉辦「2026年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」，總統賴清德親臨參與浴佛祈福儀式，致詞時表示，每當面臨災難，慈濟人的身影總是走在最前、做到最後，自己要代表國家感謝慈濟對社會的無私奉獻，讓世界看見台灣的溫暖，也讓人間處處看見希望與光亮，最後也帶領大眾共同祈願社會祥和、國泰民安。

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浴佛大典於今日晚間6時許開始進行，總統賴清德與大眾齊聲唱誦「讚佛偈」，並向佛陀行三問訊禮。隨後，與法師及眾人合念祈福文。

有災難慈濟人走最前面　賴清德代表國家感謝無私奉獻

賴清德致祝福語時表示，慈濟秉持「為佛教、為眾生」的理念，走過一甲子。每當面臨災難，慈濟人的身影總是走在最前、做到最後，自己要代表國家感謝慈濟對社會的無私奉獻，讓世界看見台灣的溫暖，也讓人間處處看見希望與光亮。

最後賴清德也帶領大眾進行禮佛足、至誠發願、接法香等浴佛儀式，共同祈願社會祥和、國泰民安。

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...