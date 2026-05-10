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誠品南西天花板「天降老鼠」！現場畫面曝光

▲老鼠從天花板掉下之後，不斷痛苦掙扎，讓許多人推測牠已吃到老鼠藥。（圖／Threads@diana_nyust）

北市府前往稽查！揪出現場1問題

▲今（10）日晚間北市府環保局、衛生局、商業處到誠品生活南西店聯合稽查。（圖／台北市政府）

▲北市環保局稽查，並當場要求業者加強設備清洗保養及提升處理效能。（圖／台北市政府）

台北誠品生活南西店昨（9）日有民眾目睹天花板「掉下老鼠」，隨後老鼠在地板上不斷掙扎，景象讓在場顧客觸目驚心。對此，今（10）日晚間北市府環保局、衛生局與商業處也前往現場稽查，稽查結果出爐，發現有，已經要求業者加強清洗。針對本次事件，昨（9）日有民眾在社群Threads上分享，當天傍晚中山區誠品南西百店的美食街，目睹老鼠從天花板上掉下來，當下讓她差點就踩到，而老鼠掉下來之後，也在地板上不斷掙扎，一旁民眾都陸續拿起手機紀錄，也有人嚇得不敢靠近。影片曝光後，也讓大批網友驚呼，「市場就算了，百貨公司欸」、「看掙扎的樣子，感覺是中毒了」、「慶幸沒掉到路人的身上」。針對誠品生活南西店有老鼠從天而降的事件，北市府環保局、衛生局與商業處在今（10）日晚間前往現場稽查，環保局表示，稽查項目含空氣汙染防制設備、油脂截流槽，廚餘及垃圾收集清運、垃圾儲存空間等；經查空汙防制設備中的靜電機仍有部分油煙逸散，已當場要求業者加強設備清洗保養及提升處理效能，並應定期清潔電極板、集塵板及內部濾網，避免因油垢堆積致降低油煙處理效率。衛生局則針對現場美食街共28家食品業者（含餐飲業者及販售業者）確認並加強宣導鼠類防治相關措施，並輔導業者落實環境清潔、食品防護及病媒防治管理措施，以降低病媒孳生風險及維護食品衛生安全。商業處也檢視百貨業者自主清消紀錄、垃圾桶與廚餘桶使用情況進行查察，業者自115年1月起，每月都針對鼠類進行自主清消，廚餘桶及垃圾桶都有加蓋，宣導業者持續加強環境衛生管理。