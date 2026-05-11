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今天天氣：全台晴到多雲 白天飆34度

▲未來一周台灣將受到鋒面影響，出現較長時間的降雨，特別是周三、周四北台灣要注意大雨。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：鋒面接近台灣 中部以北雨最明顯

▲未來一周氣溫變化不大，周二至周五因為降雨、雲量增多，北台灣、宜蘭降溫較為明顯。（圖／中央氣象署）

一周天氣：鋒面滯留 雨下到周五

未來一周台灣將受到鋒面影響，出現較長時間的降雨，中央氣象署表示，周一（5月11日）各地晴到多雲，周二（5月12日）新一波鋒面接近，全台降雨機率提高，周三、周四（5月13日至5月14日）雨勢最明顯，中部以北有大雨，周五（5月15日）雨區轉移到中南部，下周末天氣才會逐漸回穩。5月11日今天的天氣，氣象署指出，環境吹偏東風，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。氣溫方面，清晨各地低溫22至24度，白天北部、宜花高溫27至29度，中南部及臺東約30至34度，南部近山區平地或河谷有36度左右高溫，戶外活動須注意防曬、補充水分。宜蘭、花東北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、澎湖金門環境部提及，環境風場為東南風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；清晨臺南以北地區、晚間馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。5月12日明天的天氣，氣象署指出，清晨開始鋒面接近台灣，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，宜花地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。氣象署說明，周三、周四鋒面逐漸過台灣，全台雨勢最明顯，中部以北要注意局部大雨；周五鋒面逐漸來到南台灣，中南部全台要注意短暫陣雨、雷雨，其它地區仍有降雨機率，下周末鋒面才會遠離，各地回到多雲到晴。氣溫方面，周一白天全台高溫普遍都能來到30度，南部近山區甚至上看33度；周二至周五因為降雨、雲量增多，北台灣、宜蘭降溫最明顯，白天高溫只有25度左右，中南部仍維持30度上下，各地早晚低溫則是20至23度；周六北台灣高溫回歸30度。