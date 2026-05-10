群聯8日決議，將處分手中部分宇瞻普通股，預計賣出3800張，每股價格不低於170元。 我是廣告 請繼續往下閱讀 群聯先前已於2025年9月30日至11月11日期間，透過公開市場處分宇瞻2000張，平均每股處分價格101.41元，交易總金額約2.02億元，處分利益約1.33億元。此次群聯再度啟動宇瞻持股處分，本次預計處分宇瞻3800張，每股不低於170元，總金額不低於6.46億元，處分利益約5.12億元。主要目的為實現投資獲利，活絡資金運用。宇瞻8日收盤價為上漲5.04%，收在260.5元，成交量1801張。 相關新聞 群聯潘健成斷言NAND缺貨恐達十年 狂籌420億爆買囤貨群聯3月營收183億狂飆221% 創歷史新高 潘健成：NAND持續吃緊黃仁勳一句話讓記憶體族群又復活！晶豪科漲停 群聯、南亞科大漲南市府攜手群聯電子 打造AI知識管理系統登上美國GTC2026 林奇編輯記者畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...作品集 群聯處分宇瞻普通股