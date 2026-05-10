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貿易關稅

中東衝突

科技限制

稀土

農產品採購

美國總統川普預計將在14日至15日訪問中國，與中國國家主席習近平於北京舉行川習會，各方關注兩人將在什麼議題上交手。美媒彭博引述華爾街分析師針對五大潛在項目進行盤點以及推演，分析師也對市場可能的反應進行推估。根據彭博報導，分析師表示，儘管外界對這兩個全球最大經濟體達成具體協議的期待依然不高，不過兩位領導人的會晤可能有助於緩和兩國之間的貿易緊張局勢。再加上美國可能放寬對中國的科技出口限制，都可能提振中國出口商與科技硬體製造商。若兩位領導人於5月14日至15日的會談順利進行，可能為中國股市帶來額外提振。即使亞洲區域市場上個月因對伊朗戰爭的擔憂緩解而反彈，中國股市表現仍落後於其他亞洲國家市場。隨著美元走弱，市場對人民幣轉強的樂觀情緒也正在升溫。另一方面，若雙方出現任何結構性分歧，則可能重新引發中國本地股市波動。根據麥格理集團分析師（Macquarie Group）的看法，關稅的基本情境是維持現狀，而不會出現重大升級。根據摩根大通的估算，目前美國對中國商品徵收的有效稅率約為22%，而這些關稅正處於持續調查之中，中國則將這些調查視為摩擦根源。麥格理香港中國股票策略主管 Eugene Hsiao 表示，若沒有進一步緊張局勢，「將略微提升中國整體出口商的能見度，因為升級風險降低，供應鏈確定性改善，即使現有關稅仍限制上行空間。」雖然與能源安全或科技全球供應鏈相關的企業可能獲得豁免，但對於擁有大量美國營收曝險的生技公司而言，更高關稅將特別具挑戰性。伊朗戰爭為美中緊張關係增添了另一層壓力。華府加大對德黑蘭施壓，正逐漸影響中國；中國仍是伊朗最大的貿易夥伴，也是其石油出口的主要買家。美國也已制裁處理伊朗石油的中國煉油商。川普表示，他將在峰會期間與習近平討論伊朗戰爭。若雙方在此議題上釋出緩和訊號，可能有助於改善市場風險情緒；分析師指出，兩位領導人的會談往往曾引發股市劇烈波動。由朱鋒(Feng Zhu)領導的摩根大通分析師團隊在週五的一份報告中寫道，「雖然中國經濟短期內仍具韌性，但雙方都對迅速解決中東衝突、重新開放荷姆茲海峽，以及穩定其他潛在瓶頸點擁有強烈利益。」在峰會前，圍繞晶片技術的緊張局勢已升高。美國監管機構已暫停向中國的華虹半導體公司出貨。中國方面方面阻止了 Meta 對AI新創公司 Manus 提出的20億美元收購案，以確保尖端技術留在中國境內。根據傑富瑞集團分析師的看法，美國可能適度放寬晶片設備出口管制，例如允許用於14奈米與7奈米晶片的設備出口，或給予華虹半導體和上海華力微電子公司這類的公司非正式豁免，這將有利部分中國業者。一些分析師對於雙方休戰仍保持謹慎，因為兩國持續爭奪人工智慧領域的主導地位。不過，在北京推動降低對外國技術依賴的背景下，中國晶片製造商可能持續吸引資金流入。由於中國占全球供應超過70%，稀土預料將成為重要議題，川普希望確保來自中國的供貨。自10月底以來，美中政策一直圍繞著脆弱的緩和狀態發展；習近平暫停對稀土元素的出口限制，而川普則延後限制中國取得美國關鍵技術。這些摩擦推動中國大型稀土生產商股價上漲，包括北方稀土與廈門鎢業，其股價在過去一年已上漲超過一倍。根據高盛經濟學家的看法，川普與習近平的會談可能將狹義聚焦於貿易與出口管制，包括關稅、中國購買美國商品（如大豆、能源與飛機），以及穩定的稀土供應流動。顧問公司 Teneo 董事總經理維爾道(Gabriel Wildau)表示，「除了釋放穩定訊號外，北京可能也會對美國出口商品提出新的採購承諾，可能包括大豆、其他農產品、石油與天然氣，以及民航飛機。」摩根大通認為，增加大豆採購可能改善中國食品製造商的成本結構，中國也可能選擇向美國購買更多豬肉、牛肉與禽肉，這可能影響已受價格下跌拖累的本地養豬產業。產業龍頭如牧原食品、溫氏食品等企業的股價。