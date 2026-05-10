近期醫美診所偷拍爭議延燒，不少消費者申請退款。台北市議員苗博雅今（10）日提醒，若診所要求消費者簽署退款文件，務必逐字確認內容，特別是文件中若出現「放棄一切民刑事追訴權利」或類似字句，應立即提高警覺。
苗博雅在臉書發文指出，根據她多年處理消費糾紛的經驗，部分惡質業者會利用消費者對法律不熟悉，在退款文件中夾帶放棄權利條款，誘導消費者簽名。消費者簽署後，雖然可能順利拿到退款，但若後續發現偷拍影像外流，診所恐可藉由這份文件規避法律責任。
苗博雅表示，如果消費者只是單純要退款，且未來無論如何都不打算提告，簽署相關文件或許影響有限；但若仍希望保留針對偷拍或影像外流追究責任的權利，就不應隨便簽下放棄提告權利的文件。
她也提醒，若業者以「不簽就不退款」為由施壓，消費者可以將文件中涉及放棄提告權利的文字劃掉，並加註「本人不同意放棄民刑事追訴權」。若診所仍堅持不放棄權利就不退款，應立刻向所在地縣市消保官及衛生局反映，留下正式投訴紀錄。
苗博雅強調，診所爆出偷拍爭議後，要求退款本來就是消費者應有權利，不應因此被迫放棄未來追究偷拍責任的權利。
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苗博雅表示，如果消費者只是單純要退款，且未來無論如何都不打算提告，簽署相關文件或許影響有限；但若仍希望保留針對偷拍或影像外流追究責任的權利，就不應隨便簽下放棄提告權利的文件。
她也提醒，若業者以「不簽就不退款」為由施壓，消費者可以將文件中涉及放棄提告權利的文字劃掉，並加註「本人不同意放棄民刑事追訴權」。若診所仍堅持不放棄權利就不退款，應立刻向所在地縣市消保官及衛生局反映，留下正式投訴紀錄。
苗博雅強調，診所爆出偷拍爭議後，要求退款本來就是消費者應有權利，不應因此被迫放棄未來追究偷拍責任的權利。
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