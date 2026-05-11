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AI 取代人類肉眼計價！網友震撼：比阿姨還要狠

▲ Haven 夾取的餐盤為範例，她夾了一樣肉品、三樣配菜、內用白飯，總金額被算出為 90 元。（圖／翻攝Threads@imhaven84）

AI計價最大優勢來了！店家認證：客訴減少9成

▲位於台中的知名老店「十甲清粥小菜」近期引進AI計價系統，結果客訴直接少了9成。（圖／翻攝GoogleMaps）

AI 技術的應用層面越來越廣，現在連去自助餐夾菜都能充滿科技感！就有美食部落客近期分享，購買台中一間清粥小菜自助餐，結帳時竟改由 AI 幫忙計算價格，只需將餐盤放在專屬機器上，同步透過鏡頭掃描與秤重功能，系統迅速自動估算整份餐點的費用，甚至能直接刷發票載具，但結帳價格出爐卻讓部分網友驚呼：時常分享旅遊與美食資訊的網紅 Haven 近期分享在自助餐體驗由 AI 計價的新體驗，透過影片畫面可見，鏡頭大致分類出菜色後，會以預設公克數對比價格去計算民眾所夾的菜錢，且部分識別度高的食物，如：荷包蛋、花椰菜、豆腐等，還會直接顯示出名稱。以 Haven 夾取的餐盤為範例，她夾了，與實際人力計算差距不大。另一盤，則有其他客人夾了兩份餐盤，包含：，重量 724 公克、AI給出的價格為 255 元。不過影片曝光後，大批網友掀起討論：「這價格我寧願給阿姨算，阿姨還有機會算錯賺到」、「AI 也太狠了，每樣菜的份量都夾不多耶」、「255 元那位的花椰菜竟然被算 44 元？根本沒幾朵」、「AI 把算錢的服務費也算進去了」、「如果把肉藏在菜下面呢？這樣AI還能找到嗎」、「我寧願給阿姨算，至少還能討論價格」、「255 元吃火鍋不好嗎？」這間引進 AI 計價系統的店家，是位於台中的知名老店「十甲清粥小菜」。店內的運作模式是當餐盤一放到磅秤上，攝影機就會拍下照片並辨識每道菜色，自動計算重量與金額，落實「夾多少、付多少」的公平原則。不過，自助餐的 AI 辨識技術尚未達到完全自動化，結帳櫃台仍有服務人員在旁協助，負責確認明細有無爭議、以及白飯碗數、內外帶需求，並協助計算其他非鏡頭能辨識的項目費用。儘管有許多網友對這套AI系統的計價金額感到驚訝，但對店家來說卻有著極佳效益！據華視新聞報導，店家老闆指出引進這套 AI 系統大約一個月，光是。這套AI系統讓顧客在結帳時不再有「店員隨便計價」的疑慮，所有明細清清楚楚地顯示在螢幕上，意外地解決了自助餐業長久以來的計價爭議。