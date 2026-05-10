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美國總統川普預計將在14日至15日前往中國北京，與中國國家主席習近平舉行川習會，在川習會前，中國商務部10日晚間突宣布，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將在12日至13日率團前往韓國與美方代表先進行經貿磋商，如同去年底的川習會前美中雙方代表的先期談判行程。中國商務部晚間在官網公告，近期有消息稱，中美雙方將很快舉行下一輪經貿磋商，中國商務部回應稱，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月12日—13日率團赴韓國與美方舉行經貿磋商。雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商。與此同時，韓媒朝鮮日報報導，美國財政部長貝森特將在川普訪問中國前，先訪問日本和韓國。此舉被解讀為美中峰會前的一次初步協調，預計雙方將重點討論美國在亞洲的經濟和安全戰略。貝森特於當地時間10日透過社群平台X宣布，「我將於11日啟程前往日本和韓國，為川普總統和中國國家主席習近平在北京舉行的歷史性峰會做準備。」貝森特表示，12日他將訪問東京，與日本首相高市早苗、財務大臣片山皋月以及其他政府和私營部門官員討論美日經濟關係。13日將訪問首爾，然後前往北京參加川普和習近平之間的峰會。貝森特強調，經濟安全就是國家安全，他期待著進行具成效的討論，以推進川普的美國優先經濟議程。事實上，在去年於韓國釜山舉行的川習會前，何立峰與貝森特和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）就曾先在馬來西亞吉隆坡舉行美中經貿磋商，並各自公布談話內容和架構，這已成川普第二任期以來的例行公事，因此在川習會當天並無太多意外宣布。而在此次川習會前，三人也於4月30日晚間視訊通話，就中美經貿議題進行交涉。