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※對美軍購部分基本上全部過關

▲對於7800億特別預算未納入的項目，國防部隨即在社群媒體上發布預算排除商購與委製的衝擊。（圖／國防部發言人臉書）

※軍備都很花錢 無人機的世代翻新速度

▲台灣已經向美國採購Altius 600無人機，交戰距離可達30-40公里。（圖／翻攝自青年日報）

▲光纖無人機的好處是不怕被敵軍干擾。（圖／烏克蘭國防部）

※對美軍購部分基本上全部過關。※軍備都很花錢，無人機的世代翻新速度。新聞2026年5月8日，立法院三讀通過7800億國防特別預算，朝野與各界都有所評論。政府匡列的金額為1.25兆，預算整體刪除4300億元，這是執政黨國防打62折說法的由來；保留項目主要是對美採購案，例如M109A7自走砲、海馬斯多管火箭、標槍與拖式飛彈、反甲型無人機等；被刪除的項次包含國內委製案與商購案。在野主掌前應當花在刀口上，並維持合理財政紀律。國防部表示預算縮減可能導致防空網密度下降、無人機防衛計畫也受阻。這項結果也反映出朝野兩黨對美軍售的信任，透過美國政府或海外軍售（FMS）的部分沒有疑問，但朝小野大的結果是對委商與商購案的不信任，先前發生民眾承包商或承攬商資格的質疑雖經國防部長說沒有問題，但民眾觀感還是一樣－水電行承包軍火！後續結果還是民眾對購買軍火的兩極化，朝野彼此不服。這種延宕的結果對國內產業影響最大的恐怕是無人機產業鏈。俄烏戰爭促進無人機世代的來臨，軍備局原本預計採購5種機型，共計48000架，預算超過700億元，軍方採購項次還有一條規定－不能採用中製零件，外界聽到非紅供應鏈的說法部分也源自於此，這道理也不難懂，用於攻擊對方的無人機卻採用對方的零組件，不怕被對方動手腳或是搞破壞？為求安全所以一律不能用，有些零組件明明中國零件比較便宜但還是不準運用，這會影響到生產成本。台灣軍品委製與美國不太一樣的是，美國會在廠商研發新武器並通過審核時會補助廠商若干試製費，藉以推動武器現代化，廠商較有意願開發；台灣不一樣的是，廠商先開發成功後，軍方再依程序採購。但軍火業進入的門檻很高，比較少有廠商會做先期投資或是開發新品等著軍方青睞。台灣軍備業規模不大的另外一個原因是規模太小，以海軍主戰艦艇20餘艘來說，有能力開發新裝備的廠商研製成功後，加上備品也只有40多件，海軍可以獲得好裝備但這家廠商恐怕也因績效不好倒閉了。此時軍方就會採取商購模式取得其所需要的軍品，上述7800億台幣軍費通過後最大的麻煩是，委製與商購都不要，那大眾可能要反問一句，各軍種與各單位所需要的軍品要從哪個管道取得？找中科院還是軍備局要？我們的科研單位有能力提供或是研製優秀軍品供應各軍嗎？如果都沒有那反對派的替代方式為何？說真的大眾很想知道。以新聞與其他公開資訊來看，M1A2戰車約4億、標槍飛彈約500萬、Altius 600M無人機約1500萬台幣，這些都只是粗略金額但可以顯示這些武器對戰車的不對稱性，1彈或2彈換1車，值得。高階將領要有一個觀念是，現階段武器都很貴，不要捨不得讓基層士兵使用。無人機還有一個特點是消耗量極快，這不到20萬架的無人機在俄烏戰爭中只占極小比例，雙方每天耗損的無人機大約3000-4000架，軍方以消耗量及大的說法說服反對黨誠屬合理。但另一方面無人機科技也是世代更新且更新速度很快。以土耳其TB2無人機為例，初戰時威風颯爽與海王星反艦飛彈配合擊沉莫斯科號巡洋艦，後續俄羅斯應對方式得宜，這型無人機相對落伍，土耳其研製出更高階的TB3無人機因應。另一個無人機升級的案例是自殺式彈藥，初期彈簧刀300無人機與標槍飛彈搭配，締造出相當優異的戰車獵殺成績，後續廠商開發出彈簧刀600，銷售台灣的Altius 600M也是這種類型；為對抗戰場上的干擾，俄烏戰爭期間雙方也都運用第一視角的光纖無人機FPV，眾多細小的光纖遺棄在俄烏戰場上。過往軍事上有一個命題是，攻擊方要準備3份兵力去攻擊1分兵力的守軍才有成功的可能，但防守方也有一個缺點是無法面面俱到，而且會備東則西弱、備前則後弱、是以無所不備無所不寡。這種情況尤以防空飛彈為最，近期卡達預警雷達被襲擊凸顯了無人機的效能，許多批判人士也指出，美國的防空系統以及以色列的鐵穹都攔不住了，台灣應當不必採買過多的愛國者飛彈。無人機世代來臨時的翻新速度很快，但前已述及無人機數量消耗很快，而且可以預期以後的戰爭是大型武器與多人操作武器時代的結束，但可惜的是這次7800億預算取消委製部分，不利廠商產能的建立，無人機雖然較戰車好製造，但還是需要時間，而且軍事裝備需要經過作戰需求、系統分析、採購，驗證等一堆流程，完成即戰力也需要時間。對此，行政院正研議提出第二次的無人機特別條例，後續發展有待觀察。●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com