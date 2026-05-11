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任選3件並加價59元，即可獲得。去年熱銷的「蜂蜜水款」，也可以在5月15日前預購，還沒收集到的今年一定要衝一波。



此外，全家5月13日、20日，接力發放限量買一送一優惠券，5月13日為「ＦＭＣ檸檬芭樂雪酪冰棒」、「米的洋芋片-經典海苔」；5月20日為ＦＭＣ旨味日式生茶、FMC每日6纖果。



▲全家 APP「優惠趣」，將在每周三發放限定FMC指定商品買一送一優惠券。（圖／全家提供） 全家自有品牌飲品年賺30億！再推4款新品



全家自有品牌FamiCollection以天然、少添加與Clean Label潔淨標章驗證為商品開發核心，陸續推出近50項商品，並於2025年創下30億元業績。



全家於今年初夏再次運用HPP冷高壓技術，推出四款保留鮮果自然風味的果茶系新品，其中兩款主打100%無添加的「銀耳露」系列，包含選用優質白木耳搭配黃金奇異果與芒果的「黃金奇異果銀耳露」（售價50元），以及加入草莓果肉與覆盆莓的「草莓銀耳露」（售價50元）。



另外，兩款果茶系列則以茉莉綠茶為基底結合優雅花香，推出具有雙潔淨標章的「玫瑰荔枝果茶」（售價60元）與「桂花蜜桃果茶」（售價60元），絕對是初夏微熱時節的少添加飲品首選。



▲全家於今年初夏再次運用HPP冷高壓技術，推出四款保留鮮果自然風味的果茶系新品。（圖／全家提供） 7-11迎接夏季！推「冰品抽抽樂」最低任2件0元



7-11攜手「線條小狗」推出冰品抽抽樂優惠，自5月13日起至7月7日前，包含7-11 APP／LINE可以先各抽2次優惠券，結帳的時候實體門市可以再抽一次，哪一個優惠就先用哪個，有機會抽到最低任2支0元起以及5折、7折、9折不等優惠。



指定冰品買2件加價69元就可獲得「線條小狗保冷提袋」，共8款數量有限換完為止，思樂冰、雪淋霜、酷聖霜霜淇淋同步加入抽抽樂優惠。



▲7-11攜手「線條小狗」推出冰品抽抽樂優惠，有機會抽到最低任2支0元起以及5折、7折、9折不等優惠。（圖／7-11提供）



全家過去熱銷瘋搶的場景積木又來了！去年蜂蜜款場景積木瘋搶完售，即起在推第二彈「鹼性離子水」款，只要購買指定商品加價59元即可獲得，連蜂蜜款也限時回歸開賣。且全家還有隱藏優惠，APP「優惠趣」，將在每周三發放限定FMC指定商品買一送一優惠券，有FMC旨味日式生茶、檸檬芭樂雪酪冰棒等明星商品。全家去年推出引發蒐集熱潮的「全家場景積木」蜂蜜水款，開賣秒瘋搶完售，即起推出第二彈限量場景積木「鹼性離子水」款，至5月26日前只要購買指定FMC商品