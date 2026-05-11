台灣天氣即將轉趨不穩定！「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周二（5月12日）起將有滯留鋒面接近台灣，影響時間可能持續至周五、甚至周六。中央氣象署也指出，中部以北、宜花地區雨勢最明顯，期間易出現短暫陣雨、雷雨及短延時強降雨，民眾外出務必攜帶雨具並留意最新天氣資訊。
滯留鋒面周二報到 影響恐持續到周末
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，根據歐洲模式未來6天的累積降雨模擬顯示，周二（5月12日）起將有一道滯留鋒面接近並停留在台灣附近，預估影響時間可能一路持續到周五（15日）、甚至周六（16日）。
受到鋒面影響，各地天氣將變得較不穩定，容易出現短暫陣雨或雷雨。以目前最新一報模式來看，中部以北、宜蘭及花蓮將是降雨較明顯區域，南部雖然也有降雨機會，但整體雨量相對偏少。
另外也要特別注意，滯留鋒面影響期間，天氣變化速度相當快，可能前一刻還是晴天，下一刻就突然出現雷陣雨，民眾外出時要特別留意最新天氣變化，並攜帶雨具備用。
中央氣象署：周三、周四雨勢最明顯
中央氣象署表示，周二（5月12日）至周五（5月15日）受到滯留鋒面影響，全台各地天氣將轉趨不穩定 。
周二（5月12日）清晨起，中部以北將出現局部短暫陣雨或雷雨，宜蘭、花蓮也有零星降雨，其他地區則為多雲，午後有局部雷陣雨。
周三至周四（5月13日、14日）鋒面影響最顯著，中部以北將有持續性短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部降雨機會。
周五（5月15日）則轉為中南部降雨較明顯，其餘地區仍有局部短暫陣雨或雷雨。
周六起鋒面遠離 天氣逐步回穩
氣象署說明，周六（5月16日）起鋒面逐漸遠離，天氣將逐步回穩，16日至17日東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其餘地區大致為多雲到晴，不過午後南部及各山區仍有局部雷陣雨機率，基隆北海岸也可能有零星降雨。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，根據歐洲模式未來6天的累積降雨模擬顯示，周二（5月12日）起將有一道滯留鋒面接近並停留在台灣附近，預估影響時間可能一路持續到周五（15日）、甚至周六（16日）。
受到鋒面影響，各地天氣將變得較不穩定，容易出現短暫陣雨或雷雨。以目前最新一報模式來看，中部以北、宜蘭及花蓮將是降雨較明顯區域，南部雖然也有降雨機會，但整體雨量相對偏少。
另外也要特別注意，滯留鋒面影響期間，天氣變化速度相當快，可能前一刻還是晴天，下一刻就突然出現雷陣雨，民眾外出時要特別留意最新天氣變化，並攜帶雨具備用。
中央氣象署表示，周二（5月12日）至周五（5月15日）受到滯留鋒面影響，全台各地天氣將轉趨不穩定 。
周二（5月12日）清晨起，中部以北將出現局部短暫陣雨或雷雨，宜蘭、花蓮也有零星降雨，其他地區則為多雲，午後有局部雷陣雨。
周三至周四（5月13日、14日）鋒面影響最顯著，中部以北將有持續性短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部降雨機會。
周五（5月15日）則轉為中南部降雨較明顯，其餘地區仍有局部短暫陣雨或雷雨。
周六起鋒面遠離 天氣逐步回穩
氣象署說明，周六（5月16日）起鋒面逐漸遠離，天氣將逐步回穩，16日至17日東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其餘地區大致為多雲到晴，不過午後南部及各山區仍有局部雷陣雨機率，基隆北海岸也可能有零星降雨。