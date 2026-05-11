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美財長先訪日韓

台灣、伊朗將成川習會討論議題

美國總統川普（Donald Trump）即將訪問中國，與中國國家主席習近平會面。美國白宮10日宣布，川普將會在13日晚間抵達北京，並在14日與習近平進行會談，這將是川普自2017年以來再次訪問中國。根據時事通信、共同社等日媒報導，白宮副發言人證實，川普預計將於13日晚間抵達北京，並在14日上午的歡迎儀式後與習近平進行會談。當天除了舉行峰會之外，下午川普將在習近平的陪同下，參觀列為世界文化遺產的「天壇公園」，並於當晚出席晚宴。川普15日參加習近平主持的午宴等活動後離開中國。這是川普此趟中國行首度公開詳細時程。外媒此前尚未完整披露川普此次北京行程，中國外交部截至目前也未正式公布相關安排。此次川習會原先要在3月31日至4月2日舉行，但川普因為伊朗戰事而要求中國同意延期，並曾對外宣稱峰會將改在5月14日至15日、以2天1夜形式舉行。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）將於13日訪問韓國首爾，與中國國務院副總理何立峰，為首腦會談進行最後階段的協調。中國商務部也證實，何立峰將於12、13兩日訪韓與美方進行諮商。貝森特10日表示，他將會在川習會前先訪問日本，並於12日與日本首相高市早苗舉行會談。日方此舉被認為意在說明其對台灣問題等議題的立場，以確保日美步調一致。美國高層官員10日向記者團透露，川習會將討論台灣問題、伊朗局勢，以及擴大中國對美國農產品的進口等議題。歷代美國政府對「中國與台灣不可分割」的中方立場一貫不表異議，並採取「不支持」台灣獨立的立場。該名美方高官對此表示：「美國的對台政策今後應不會有所改變。」除台灣議題外，川習會預計將針對伊朗局勢進行諮商，其中關於購買伊朗原油的對華制裁等議題預計成為討論重點。據美國政府官員透露，美中首腦將針對創設經濟領域的新對話機制「美中貿易委員會」與「美中投資委員會」展開對話，並尋求在航太、農業及能源領域達成追加協議。