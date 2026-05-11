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國民黨主席鄭麗文四月到中國進行「鄭習會」後，積極安排赴美國訪問，目前傳出她可能6／1啟程，並於8日至12日訪問華盛頓特區，行程可能長達2週，不過，備受矚目的行政部門拜會，像是參眾議員等，目前傳出仍因台灣軍購案的緣故可能卡關。至於鄭麗文此前常提到的「非典型行程」，猜測可能會是到德州會晤在美國有成就的台灣人，行程偏輕鬆。媒體消息傳出，鄭麗文訪美行程重要的行政部門拜會仍卡關，關鍵在她對處理台灣對美軍購案的態度上，讓她和美國在台協會（AIT）的關係仍「有待修復」。而缺少AIT的居中協調，行程安排相當不容易。不過鄭麗文同時又獲得不少僑界人士協助，加上黨內「知美派」、上個月一同訪中的前駐美代表袁健生也會支援。報導也指出，美方目前雖因軍購案而對鄭麗文「存有不信任感」，鄭麗文仍期待這次訪美行，能促使美方相信國民黨「親美、友日、和陸」的立場。另外，鄭麗文也多次透露不少美國學界、智庫都有邀請她，包括麻省理工學院、哥倫比亞大學、哈佛大學等，因此她的行程安排可能採取西岸進、東岸出，或是西岸進出，期間來回東岸。