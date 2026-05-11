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美國總統川普（Donald Trump）在10日播出的一段訪談中表示，伊朗在「軍事上已被擊敗」，並稱只需兩週時間就能摧毀伊朗的「每一個目標」。根據法新社報導，這一段訪談是於上週進行錄製，就在川普發表上述言論之際，據報伊朗已對美國提出的最新提案做出回應，旨在結束這場始於2月28日、由美以聯手襲擊伊朗引發的衝突。川普在訪談中說道：「他們在軍事上已經失敗了。在他們腦子裡，也許他們還不知道這一點，但我認為他們心裡有數。」他隨後補充道：「但這並不代表他們已經徹底完蛋。」川普暗示美軍可以「再投入兩週，解決每一個目標。」他表示：「我們有一些預定的目標，目前大概已經完成了 70%，但我們還有其他可以打擊的目標。」川普說：「但即使我們不那樣做，你知道的，那也只是最後的收尾工作而已。」川普在訪談中還提到了北約，稱其為「紙老虎」，並指責華盛頓的盟友未能協助對抗德黑蘭的行動。儘管川普在訪談中指出與伊朗的戰爭很快就結束，但美伊終戰似乎仍不明朗。川普10日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文表示：「我剛剛讀了伊朗所謂『代表』的回應。我不喜歡，完全無法接受！」他並未說明德黑蘭回應的具體內容。他還在稍早貼文中指控德黑蘭「耍花招」，表示伊朗數十年來一直在嘲笑美國，並且強調這種情況很快就會停止，「伊朗已經玩弄美國和全世界47年（拖延、拖延、再拖延！）。」