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▲楊立微（左）通關《英國達人秀》總決賽，成為台灣史上第一人。（圖／翻攝自楊立微臉書）

台灣表演藝術再度登上國際舞台，有「足上舞伶」之稱的楊立微，近日登上《英國達人秀（Britain’s Got Talent）》演出，以高難度火舞結合足技震撼全場，最終成功獲得評審按下象徵最高榮耀的「金色按鈕」，直接晉級總決賽，成為台灣第一位闖進《英國達人秀》決賽的表演者，消息曝光後也讓大批台灣網友相當感動。楊立微更是在臉書上直呼：「真的好痠、好累！」楊立微以火舞登上《英國達人秀》並通關總決賽，成為台灣史上第一人，此次她帶來的演出融合火舞、肢體特技與高難度腳部技巧，不只現場觀眾驚呼連連，評審更當場起立鼓掌，當金色按鈕從舞台上灑落時，全場氣氛瞬間沸騰，而在台灣守著直播的「即將成真火舞團」成員們，更是直接哭成一片。舞團事後發文表示，上一次有如此震撼感動，已經是兩年前團長蔡宏毅在《法國達人秀》以火劍表演獲得金色按鈕的時刻，如今楊立微再度替台灣寫下新紀錄，也讓團隊感到無比驕傲。對於這次成功晉級，舞團強調絕對不是偶然，而是楊立微長達23年的苦練成果，團隊透露，為了這次比賽，所有人幾乎天天熬夜趕工，在短短一個月內打造出前所未見的全新火舞演出形式，只為了讓世界看見台灣表演藝術。除了楊立微本人外，包含研發、導演與後勤團隊也全力投入，希望把最完整的作品帶上國際舞台。舞團更喊話：「即將成真火舞團會繼續努力，為台灣表演藝術點一把火。」成功闖進決賽後，楊立微也親自發文分享心情。她坦言，為了準備比賽，這幾個月幾乎每天都在密集訓練雙腳，不只身體疲憊，長時間反覆練習也讓腳部痠痛不已：「好累！」她笑說現在最大的願望就是「好好睡一覺、好好按摩」，同時也感謝台灣粉絲半夜守著直播替她加油。面對突如其來的大量祝福，楊立微開心表示：「夢想成真啦！」接下來也會全力備戰5月30日總決賽。