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攸關台灣對美軍購的國防特別預算條例上週三讀通過，匡列上限7800億台幣。對此，前國民黨立委、現美國哈德遜資深研究員許毓仁昨（10）日指出，目前通過版本仍有侷限性，因其主要集中在傳統政府軍售（FMS）項目，無人機、新型防衛科技等項目未被完整納入，尤其無人機產業將牽涉台灣供應鏈安全、AI、自主系統與未來產業競爭力。許毓仁昨發文表示，從政治層面來看，7800億的軍購預算，是一個朝野折衝後的版本，避免國防預算完全陷入停滯。尤其在川習會前夕，台灣安全破口成為談判的議題的可能性大大降低。不過，坦白說，這個版本仍有其侷限性。許毓仁提及，目前版本主要集中在傳統政府軍售（FMS）項目，但是一些華府近年特別重視、也被認為與台灣不對稱作戰能力密切相關的項目，包括無人機系統、部分C4ISR能力、以及較具彈性的新型防衛科技與直接商售（DCS）項目，並未完整納入，這會帶來2個層面的影響。許毓仁說，第一是對台灣整體防衛韌性的影響。因為未來台海安全重點，不只是大型傳統平台，而是低成本、高存活率、可快速擴充的分散式作戰能力。無人機、AI輔助指管、感測網路、通訊韌性等，其實都是美方近年最希望台灣加速投入的方向。許毓仁表示，第二是對台灣國防產業發展的影響。如果特別預算主要集中於既有大型軍購，而缺乏對新型系統、國內供應鏈、商業科技整合的支持，將不利於台灣建立真正具有規模與持續性的國防產業生態系。尤其無人機產業，目前不只是軍事議題，更牽涉到供應鏈安全、AI、自主系統與未來產業競爭力。因此，許毓仁認為，7800億可以視為一個重要起點，但不是終點。真正關鍵的是，後續台灣能否持續推動第二階段的防衛改革？包括不對稱戰力、無人機產業、通訊與能源韌性，以及國防產業化與國際合作。華府現在觀察的，也不只是「有沒有通過」，而是台灣是否真正進入長期、系統性的安全與產業轉型。