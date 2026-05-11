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ChatGPT生成「LINE貼圖」步驟大略講解

「相片大師」

「LINE拍貼」

▲透過ChatGPT幫你設計出「貼圖的款式」只是第一步驟，後續還要將圖片去背、上架LINE拍貼才更關鍵。（圖/ChatGPT AI/記者張嘉哲監製）

ChatGPT生成「LINE貼圖」步驟一：輸入免費指令生成貼圖樣式

請準備1至5張你想做成貼圖的「原始照片」，例如自己的自拍照、寵物照、小孩照等等

ChatGPT生成「LINE貼圖」指令：

極限就是一次做12張貼圖才會保有高度的細節，貪心做過16張的細節真的差很多，而且後續要去背圖片也會去不乾淨，所以記者建議4X2（8張）、4X3（12張）去做貼圖就好

▲《NOWNEWS》記者實測用自己的Q版畫像製作貼圖，成品相當滿意，不過記得不要貪心，做一次貼圖設計最多12張，否則細節會被吃掉哦！（圖/ChatGPT AI/記者張嘉哲監製）

ChatGPT生成「LINE貼圖」步驟二：將圖片完整去背

接著到商店去下載一個APP叫做「相片大師」

點進去畫面後點選「AI移除」，選擇ChatGPT生成「LINE貼圖」照片導入。

▲利用「相片大師」APP可以快速將圖片整張去背，非常的好用，這時候去背完成把圖片輸出就完成第二步驟囉！（合成圖/記者張嘉哲製）

ChatGPT生成「LINE貼圖」步驟三：上架LINE拍貼等待審核

按下方「貼圖」>「點選去背好的貼圖照」>點選「自動修剪」，接著把貼圖分割圈選

等到集滿至少8張貼圖之後，就可以申請上架販售，等待官方通過後你就可以擁有自己獨一無二的貼圖。

▲接著下載LINE拍貼APP，將去背圖片導入之後，開始修剪切割一張一張貼圖，調整貼圖大小完成之後，就會試傳到模擬對話框，讓你確定是不是滿意的成品，集滿8張圖就可以申請上架販售囉！（合成圖/記者張嘉哲製）

整個做下來差不多1小時左右可以完成，目前也已經申請上架販售，官方還在審核

▲記者實測製作時間約1小時上下，目前已經送出申請販售，非常期待可以用自己創作的貼圖跟朋友開槓啦！（合成圖/記者張嘉哲製）

ChatGPT近幾年被應用到許多地方，除了語言模型精進之外，製圖功能也是大躍進，然而最近透過ChatGPT製作LINE貼圖在社群上引爆討論，民眾只要輸入指令、將照片去背並且上傳到LINE拍貼之後，不管是真人版貼圖、寵物版貼圖還是Q版頭貼的貼圖，都能夠輕鬆生成！《NOWNEWS》本文也整理ChatGPT「LINE貼圖」免費生成指令、步驟以及實測結果，讓想要擁有自己專屬貼圖的民眾，一文就能學會看懂！透過ChatGPT要生成LINE貼圖，不是說圖片生成出來就能夠使用，而是透過ChatGPT幫你設計出「貼圖的款式」，這是第一步驟；接下來要運用一些相片編輯器來將圖片「去背」，本文會教大家使用的APP是，可以先載好；最後則是將貼圖上傳至APP，透過上架貼圖檔案之後，申請販售，等到官方通過後就會有屬於自己獨一無二的貼圖可以使用啦！打開ChatGPT之後，記得一樣要選圖片生成的模組，這樣生成出來的貼圖樣式才會好看又精緻，，先傳到對話框之後，輸入以下指令，記得指令裡面有很多可以自己調整的細節，例如動作表現、語境設定、畫面規範等等，通通都可以按照自己需求去設定。以上是記者實測之後自己更改過後的指令，因為想做一個日常可以使用、上班也很厭世的Q版貼圖，結果意外的很符合自己的期待，非常的喜歡！記者也有幫各位實測，，剛好設計三張每張不同的語境設定，合成一組貼圖也很不錯，以下圖片就是其中一張成品啦！接下來圖片生成好之後，請在ChatGPT把圖片下載到手機相簿當中，用電腦玩的人，就電腦載下來丟到LINE對話框再載下手機就好。，這是一個免費就能使用的好用圖片編輯器，接著點選下面編輯欄位有一個「移除背景」，直接按「自動」，然後點選「移除背景」，你就可以獲得一張完整去背的貼圖照片，記得把照片一樣要輸出，就會存到手機裡面囉！一個按鍵輕鬆去背，「相片大師」真的蠻好用。有了一張貼圖去背照片後，接著下載「LINE拍貼」這個APP，點進去之後就能開始上架自己的貼圖啦！，然後跟著步驟操作，就可以完成一張貼圖，LINE拍貼還會示範給你看「傳出去的樣子」讓你確定，《NOWNEWS》記者也趁機做了自己一個Q版人像的24格貼圖，成品真的是好喜歡！傳給幾個朋友評價，大家都很心動想要也做一組，，超期待能傳自己做的貼圖的那天到來！只能說，AI現在太發達，以前做LINE貼圖根本想都不敢想，現在人人都可以上手，有興趣趕快去做一組專屬自己的LINE貼圖吧！