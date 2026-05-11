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攸關台灣對美軍購的國防特別預算條例上週三讀通過，匡列上限7800億台幣，和行政院版本提出的1.25兆仍有差距。對此，民進黨立委林楚茵昨（10）日指出，通過版本被大砍4700億元，其中，無人機、AI輔助系統等都被排除在外，反觀其他印太島鏈國家都增加國防預算的同時，台灣卻逆勢縮減，國民黨一邊罵美國，一邊又要訪美討好，到底在演哪齣？林楚茵昨發文狠批，藍白大砍行政院版本軍購4700億元，導致無人機、AI輔助系統、國防自主、台美共同研發採購等關鍵戰力全被排除在外。反觀其他印太島鏈國家，面對中國威脅，國防預算皆大幅增加：日本國防支出創戰後新高，躍升全球第三大國防支出國；韓國今年國防預算增加7.5%，為2019年以來最大增幅；菲律賓也因應南海衝突，今年國防預算再創歷史新高。林楚茵認為，別國都在補強國防，藍白卻讓台灣逆勢縮減！另外，為了補足台灣防衛體系缺口，行政院正研擬提出新的特別條例，替藍白砍出來的國防破洞補破網，結果國民黨竟然跳出來喊「扣帽子」，說不要把在野黨抹成「對中共讓步」！問題是，這句話不是執政黨說的，是美國國務院說的。林楚茵再批，請問國民黨是在說美國情勒嗎？一邊在台灣罵美國，一邊又要訪美討好美國，國民黨到底在演哪一齣？藍白砍完國防，現在行政院要補破洞，藍白還要繼續卡。台灣不能讓無人機、AI、國防自主產業，被藍白送給中共當伴手禮。支持行政院補足關鍵戰力，國防不能打折。