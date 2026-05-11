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▲周深（左3）透露五月天陪伴他的青春，高中坐在隔壁的同學都在聽他們的歌。（圖／相信音樂提供）

五月天在北京鳥巢舉辦12場5525+2《回到那一天》25週年巡迴演唱會，近日邀請到中國美聲歌手周深擔任嘉賓，並一起合唱〈達拉崩吧〉，夢幻聯動讓現場歌迷驚喜不已。周深透露五月天陪伴他的青春，高中坐在隔壁的同學全都在聽五月天的歌，初見主唱阿信讓他一秒化身小粉絲，直呼：「平常看你演唱會片段覺得你高大威猛。」五月天每一場演唱會都是獨一無二，近日在北京鳥巢開唱，獻上準備已久的驚喜，邀請到中國人氣歌手周深擔任嘉賓，對方一現身瞬間讓全場尖叫聲不斷。五月天與周深夢幻聯動合唱〈達拉崩吧〉後，周深獻上大大的擁抱，並對著阿信說：「平常看你演唱會片段覺得你高大威猛。」對此，阿信也回誇周深說：「平常看你演唱會片段，我就己經覺得你的聲音好高喔～今天終於邀請你來了！」事實上過去周深也翻唱過一些五月天的歌，讓阿信印象深刻說：「周深嗓音很純粹，唱任何一首五月天的歌都很特別。」周深不僅猛誇主唱阿信，還透露五月天陪伴他的青春，高中坐在隔壁的同學都在聽他們的歌，自己也曾在元旦晚會和同學合唱五月天的經典歌，說著說著現場突然加碼演唱〈擁抱〉，展現滿滿誠意。周深於2014年參加《中國好聲音》第三季正式出道，以其清亮嗓音、多變聲線及融合美聲與流行的唱法深受粉絲喜愛，代表歌曲包括《大魚》、《小美滿》等等，並多次獲得音樂榜最佳男歌手、最受歡迎男歌手等殊榮，足見其高人氣。