周一開工不憂鬱！來一杯咖啡提提神，7-11表示，今（27）日APP有中杯精品燕麥拿鐵2杯120元，5.5折將近買一送一優惠，「LINE禮物」也有7-11指定咖啡買一送一；全家特大杯拿鐵加25元多一杯，特大杯芭C檸檬綠10元多一杯；萊爾富寄杯咖啡買30送30。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾黑糖粉粿蕎麥茶買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限5月11日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品燕麥拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍門市｜4月29日至6月9日
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
📍APP｜5月9日至5月18日
◾大杯特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
◾黑糖珍珠撞奶買5送2，7.1折（原價60元、特價43元）
◾風味飲系列指定熱飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
活動品項：好時經典可可、黃金榛果太妃、香草焦糖瑪琪朵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、靜岡濃抹茶拿鐵、皇家伯爵濃醇拿鐵
📍APP｜5月5日至5月14日
◾濃抹茶拿鐵買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾濃醇拿鐵／紅茶拿鐵買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡系列買7送3，7折（原價80元、特價56元）
◾風味飲系列指定冰飲買7送3，7折（原價75元、特價53元）
◾香鑽水果茶買7送3，7折（原價70元、特價49元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶買7送3，7折（原價60元、特價42元）
🟡全家便利商店
📍門市｜5月8日至5月12日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡星巴克
5月11日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡美廉社
📍APP｜4月29日至5月26日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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◾濃抹茶拿鐵買2送2，5折（原價75元、特價38元）
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◾西西里風檸檬氣泡咖啡系列買7送3，7折（原價80元、特價56元）
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📍門市｜5月8日至5月12日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
5月11日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
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