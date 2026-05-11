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今天天氣悶熱 高溫恐達36度

▲未來一周台灣將受到鋒面影響，出現較長時間的降雨，特別是周三、周四北台灣要注意大雨。（圖／中央氣象署）

周二滯留鋒面抵達 周三到周五雨下到發霉

▲歐洲模式未來6天的累積降雨模擬顯示，台灣上空呈現一片紫紅的驚人預測。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急 」粉專）

整周潮濕悶熱 周末天氣回穩

台灣本周天氣將迎來劇烈變化，未來降雨模擬呈現一片紫紅，天氣風險公司分析師林孝儒表示，今（11）日全台天氣多雲偏悶熱，但明天至周五（5月12日至5月15日），隨著滯留鋒面逐漸影響台灣，各地將出現短暫陣雨或雷雨，特別是中部以北、宜蘭、花蓮雨勢最為明顯。林孝儒指出，今天台灣主要受到高壓迴流帶來的弱南風影響，除了局部華南雲系偏北通過外，西部地區也有局部低雲及霧發展，整體天氣偏多雲到陰，白天偶有陽光，午後山區有局部短暫陣雨；氣溫持續悶熱，北部、東北部高溫26至28度，中南部30至34度，局部內陸有出現35至36度機會。臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，周二起有一道滯留鋒面在台灣附近徘徊，初期鋒面結構不明顯，降雨熱區主要落在中部以北、宜蘭、花蓮等，雖然南部也有降雨機會，但整體雨量相對較少，周二降雨持續時間較短，雨勢也相對有限，但已是天氣轉壞的開端。周三至周五天氣最不穩定，各地普遍都有陣雨或雷雨機會，歐洲模式未來6天的累積降雨模擬顯示，台灣上空呈現一片紫紅的驚人預測，這段期間天氣變化速度非常快，可能前一刻還出大太陽，下一刻就突然降下劇烈雷陣雨，特別是西半部需留意局部雷雨發展時，帶來的短時較大雨勢。氣溫方面，林孝儒提及，周二至周五期間各地雲量增多、下雨所以降溫，但沒降雨時體感依舊悶熱潮濕，北部至花東高溫24至26度，中南部26至31度；本周的氣候型態並非單純典型的鋒面南下，而是受到中低層低壓槽發展、西南風增強、暖濕空氣北上的綜合影響，導致台灣附近水氣大增。周末（5月16日至5月17日）鋒面逐漸遠離台灣，各地天氣可望慢慢穩定下來，只剩迎風面的東部仍有局部短暫雨，周日轉為偏向夏季型的天氣，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。整體而言，本周天氣極度不穩定且變化迅速，建議民眾若有安排戶外活動，請務必持續留意最新的天氣預報與雷雨變化。