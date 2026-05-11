淡江大橋即將在明（12）日通車，預計解決周邊交通問題，過去淡水、八里因通勤不便，房價相對親民，被視為「雙北首購天堂」。不過隨著淡江大橋即將通車，周遭房價也慢慢補漲，根據實價登錄資料顯示，新北淡水預售屋第一季平均單價已經來到45.9萬元，比起去年同期的39.8萬元，上漲15.3％，在紅樹林、竹圍一帶新案成交價更站上7字頭，也讓PTT鄉民大嘆，「人道走廊沒了」。
交通建設利多到位 景觀豪宅單價站上7字頭
淡江大橋預計在5月12日正式通車，淡北道路也正式動工，預計將會紓緩當地交通狀況，為當地帶來利多效應，其中位於淡水新市鎮的沙崙生活圈，因淡海輕軌藍海線第一期通車，加上商場、影城進駐，提升該地生活機能，今年3月房市出現6字頭交易。
淡水「富人區」紅樹林生活圈，主打景觀豪宅，有新案開價來到每坪75萬元，而紅樹林、竹圍一帶鄰近北投，未來淡北道路完工後，將串聯關渡和北士科生活圈，通勤效率大幅提升，成為淡水較高價的區域，該地區新案成交單價也站上7字頭。實價登錄資料也吸引PTT熱議，許多民眾紛紛表示，「這個是有view加持啦」、「隨便一個廁所的窗戶拍出去，就像是明信片」、「走路到淡水站1公里左右，還行啦」、「不用工作很適合啊」、「太猛了吧，人道走廊沒了」。
淡江大橋、房價親民 吸首購人口入住
根據《工商時報》報導，591房屋交易網主任畢務潔表示，淡水過去受限於交通條件，房價長期處於雙北低檔，尤其是淡海新市鎮以親民房價優勢，讓淡水成為首購族交易熱區，現在加上交通建設利多逐步兌現，區域房價也出現支撐。
根據台灣房屋統計2019年淡江大橋開工以來，淡水、八里的人口、房價變化，其中淡水從約17.5萬人，到2026年3月，已經增加到21萬人，增長幅度是新北市之冠，八里也增加了4500多人；房價方面，淡水從每坪22.8萬漲到31.2萬元，漲幅超過36%；八里漲幅甚至飆上40.1%，一路從不到2字頭，漲到直逼3字頭。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，淡江大橋有助於緩解淡水前往桃園和新北的車流，隨著淡江大橋通車，可縮短淡水到八里的交通時間，至少15分鐘以上，前往五股、板橋、新莊等地的淡水通勤族，也能透過淡江大橋接上64快速道路，避免過度集中紅樹林關渡，推估能分散約3成車流。
🟡淡江大橋小檔案
預計通車時間：5月12日
總經費：230.38億元
全長920公尺、跨距450公尺、主橋塔高約211公尺（相當70層樓），預計未來淡水到八里可縮短15公里路程，尖峰時段能節省約25分鐘車程，淡水到桃園機場26分鐘、29分鐘到台北車站。
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淡江大橋預計在5月12日正式通車，淡北道路也正式動工，預計將會紓緩當地交通狀況，為當地帶來利多效應，其中位於淡水新市鎮的沙崙生活圈，因淡海輕軌藍海線第一期通車，加上商場、影城進駐，提升該地生活機能，今年3月房市出現6字頭交易。
淡水「富人區」紅樹林生活圈，主打景觀豪宅，有新案開價來到每坪75萬元，而紅樹林、竹圍一帶鄰近北投，未來淡北道路完工後，將串聯關渡和北士科生活圈，通勤效率大幅提升，成為淡水較高價的區域，該地區新案成交單價也站上7字頭。實價登錄資料也吸引PTT熱議，許多民眾紛紛表示，「這個是有view加持啦」、「隨便一個廁所的窗戶拍出去，就像是明信片」、「走路到淡水站1公里左右，還行啦」、「不用工作很適合啊」、「太猛了吧，人道走廊沒了」。
根據《工商時報》報導，591房屋交易網主任畢務潔表示，淡水過去受限於交通條件，房價長期處於雙北低檔，尤其是淡海新市鎮以親民房價優勢，讓淡水成為首購族交易熱區，現在加上交通建設利多逐步兌現，區域房價也出現支撐。
根據台灣房屋統計2019年淡江大橋開工以來，淡水、八里的人口、房價變化，其中淡水從約17.5萬人，到2026年3月，已經增加到21萬人，增長幅度是新北市之冠，八里也增加了4500多人；房價方面，淡水從每坪22.8萬漲到31.2萬元，漲幅超過36%；八里漲幅甚至飆上40.1%，一路從不到2字頭，漲到直逼3字頭。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，淡江大橋有助於緩解淡水前往桃園和新北的車流，隨著淡江大橋通車，可縮短淡水到八里的交通時間，至少15分鐘以上，前往五股、板橋、新莊等地的淡水通勤族，也能透過淡江大橋接上64快速道路，避免過度集中紅樹林關渡，推估能分散約3成車流。
預計通車時間：5月12日
總經費：230.38億元
全長920公尺、跨距450公尺、主橋塔高約211公尺（相當70層樓），預計未來淡水到八里可縮短15公里路程，尖峰時段能節省約25分鐘車程，淡水到桃園機場26分鐘、29分鐘到台北車站。