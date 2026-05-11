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美國股市上週五（8日）再度走高，在美國非農就業數據優於預期、英特爾引領半導體族群強勢飆升，帶動那斯達克、標普500指數再創新高，再加上台指期夜盤上漲361點，帶動台北股市今（11）日開盤上漲110.06點、來到41714點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.8點、來到410.24點。今日開盤量大強勢個股：群創、南亞科、力積電、友達、華邦電；開盤量大弱勢個股：緯創、仁寶、華通、第一金、富采。權值股漲跌互見，權王台積電開盤下跌25元、來到2265元；台達電開盤上漲15元、來到2215元；聯發科預計被處置至5月20日，今日開盤下跌55元、來到3575元。美國勞工統計局公布，4月非農就業人數新增11.5萬人，遠高於市場預估的6.5萬人，失業率則維持在4.3%，合乎預期。這顯示美國經濟仍具韌性，也降低市場對經濟急速放緩的擔憂。不過，國際油價走揚。布蘭特原油期貨逼近每桶101美元，美國西德州原油則接近95美元。不過油價周線呈現下跌。美國股市全數走高，道瓊指數上漲12.19點或0.02%，報49609.16點，那斯達克指數上漲440.88點或1.71%，報26247.08點，標普500指數上漲61.82點或0.84%，報7398.93點，費半指數大漲614.51點或5.51%，報11775.50點。台股ADR漲多跌少。台積電ADR下跌0.60%，日月光ADR上漲2.67%，聯電ADR上漲1.72%，中華電信ADR上漲1.04%。台指期夜盤上週五開低後走高，終場上漲361點，收42292點，台積電期貨盤上漲5元。