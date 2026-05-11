一名美國官員指出，美國對於台灣才通過的國防預算規模感到失望，認為部分遭擱置的項目仍需資金支持。

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根據路透社報導，一名匿名美國高級官員10日表示：「我們對台灣國防預算的立場……是感到失望的。因為在預算刪減過程中，有一些我們認為仍需獲得經費支持的項目被排除了。」

他進一步稱：「我們希望能看到原先提案中的其餘部分都能獲得足夠預算。」

立法院國民黨團與民眾黨團8日聯手三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列7800億元，相較於原先規畫的規模，預算大砍約4700億元。據條例內容，第一波對美軍購預算上限為3000億元，第二波為4800億元。美國國務院回應，雖對法案歷經拖延後通過表示鼓舞，卻也指出「進一步延後對其他已規劃的能力提供經費，就是對中國共產黨的讓步」。

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徐筱晴編輯記者

曾在電視台、網路媒體任職。熱衷追蹤全球大小事，特別喜歡觀察跨國文化。用故事的方式分享嚴肅議題，讓複雜新聞變得容易親近。關注東亞局勢，也愛發掘世界角落裡的暖心故事。
曾經製作過VTuber產業專題《虛擬淘金...