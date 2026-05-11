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▲安海瑟薇（右起）、梅莉史翠普接受劉在錫訪問時，分享了這個選角小故事。（圖／翻攝自劉QUIZ IG@youquizontheblock）

電影《穿著PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada2）4月29日上映，女主角安海瑟薇（Anne Hathaway）與梅莉史翠普（Meryl Streep）日前為續集宣傳時坦言，當年安海瑟薇其實並非「小安（Andy）」這個角色的首選，而是排在第9順位；但她當時抱持著「不放棄」的決心積極爭取，每天都在等待前面8位女孩拒絕，最終才奇蹟般地獲得演出機會。安海瑟薇日前登上韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》受訪，重提這段鮮為人知的選角往事。她透露，儘管當時已憑藉《麻雀變鳳凰》走紅，但在好萊塢激烈的競爭下，她的選角順位僅排在第9名。安海瑟薇形容自己當時每天數饅頭的心情焦慮不安，一直在祈禱角色可以落到自己頭上，儘管深知在好萊塢「通常第3順位之後就沒機會了」，她仍積極向高層喊話：「用我吧！」展現出她對這個角色的渴望，最終也真的奇蹟地被選上。據美國《娛樂周刊》雜誌2021年報導，導演大衛法蘭科（David Frankel）及劇組人員當年也曾同步受訪，回憶此事，透露「小安」一角原屬意找成熟氣質的女演員，第一人選是瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams），此外還考慮過史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、娜塔莉波曼（Natalie Portman）、凱特哈德森（Kate Hudson）、克萊兒丹妮絲（Claire Danes）、茱莉葉路易絲（Juliette Lewis）等影星。其中，瑞秋麥亞當斯曾先後拒絕了劇組3次。就在選角陷入膠著時，梅莉史翠普在觀看安海瑟薇於電影《斷背山》的演出片段後，對其演技給予高度肯定，向製片方提議「讓我見見她」，最終才促成這組跨世代的經典陣容。安海瑟薇5年前受訪時也興奮還原她得知自己錄取當下的心情：「我尖叫著跑回去我的公寓，當時我有一群朋友過來，我直接跳到客廳大喊：『我要去演《穿著PRADA的惡魔》了！』」而安海瑟薇的表現也確實沒讓劇組失望，讓2006年上映的《穿著PRADA的惡魔》大獲好評，成為好萊塢經典必看時尚電影。續集截至5月10日止，也已累積了約4.332億美元（約新台幣135.6億元）的全球票房。