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九合一選舉即將於年底舉行，民進黨傳出將推選立委沈伯洋出戰台北市長。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳昨（10）日表示，沈伯洋要代表綠軍出戰恐還有懸念，現任市長蔣萬安的支持度高於沈伯洋，甚至連綠營基本盤都打不響，加上蔣萬安施政滿意度也有近六成，完全卡住沈伯洋「順勢華麗出場」的可能性，而他若真要對決蔣萬安，仍得強化對市政議題的熟悉度。鈕則勳昨發文提出，民進黨還不提名沈伯洋參選台北市長，莫非還想尋覓更具震撼力的黑馬人選？他認為沈伯洋要代表綠軍出戰台北市仍然有懸念，特別是「3個如意算盤可能都打不響」，原因很簡單：日前親綠智庫民調顯示，蔣萬安支持度52.9%，沈伯洋只有29.7%！政黨交叉分析顯示，民進黨支持者只有67.4%挺沈，17%支持蔣萬安！綠營期待沈伯洋能鞏固基本盤的如意算盤都打不響。鈕則勳進一步指出，綠營攻堅所謂的台北「鼠患」，蔣萬安及市府危機處理明快且到位，蔣萬安也直攻有政治操作、認知作戰的可能，更質疑所謂「南鼠北送」照片，破解之道、攻勢凌厲，特別是綠委王世堅也意有所指，稱背後可能有人在操作，更呼應了蔣萬安的反擊。倘綠營真的想藉以攻擊蔣萬安，並順勢打出一個破口，同時為沈伯洋鋪墊華麗出場的場景，算盤恐怕也打不響！畢竟民調仍顯示，蔣萬安施政滿意度還有58.8%，也有四成市民相信蔣萬安有處理該議題的能力，這些數據就完全卡住了沈伯洋順勢出場的可能性。鈕則勳再指，況且綠營傳出可能派沈伯洋競選北市長，這話題已經了3個多禮拜了，但近幾個禮拜的民進黨中常會仍然沒有提名或徵召沈伯洋，或許黨中央仍有對沈出戰立場分歧，或有想尋覓更亮眼黑馬出戰的可能性；但問題是，如果找得到亮眼黑馬，或許也老早就徵召了，搞到現在，這「第三個如意算盤也很難打得響了」。鈕則勳表示，基於以上論述，他認為沈伯洋若真想爭取參選機會並和蔣萬安PK，仍得強化對市政議題的熟悉度，建構未來可行政策的藍圖，和蔣萬安來做深刻的論辯，不能夠以僥倖的心態，只想以花絮或另類操作來和政績紮實與人設鮮明的「萬安侯」對決。