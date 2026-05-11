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美國總統川普（Donald Trump）將於本週訪問中國，與中國國家主席習近平會面。美國白宮10日宣布，川普將會在13日晚間抵達北京，並在14日與習近平進行會談。這將是川普回鍋白宮後首度訪問中國，外交部長林佳龍今日表示，我方跟美國保持持續溝通，美方也一再表達對台政策不變。立院外交及國防委員會今日審查115年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分，林佳龍於會前受訪。針對川習會將登場，林佳龍表示，政府密切關注即將舉行的美中川習會，也跟美國保持持續溝通，不管是美國政府公開發言，還是非公開溝通，「我們對台美關係穩定發展有信心，美國也一再表達他們的台灣政策不會有什麼改變。」媒體問美國有表達對軍購只通過7800億感到失望嗎？林佳龍回應說，台美關係在安全方面，尤其是台灣怎麼去展現自我防衛的決心跟能力，當然表現在國防預算上，特別是特別條例編列有它的整體性，因應印太戰略，特別是第一島鏈，台灣扮演關鍵角色，特別是國會能進行補救，朝野合作讓國防預算能夠支持政策，特別是台灣之盾涉及無人機機艦發展、系統整合都是整體國防一部份，不可或缺。