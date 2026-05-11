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淡江大橋待轉區變待撞區？設計空拍圖瘋傳被罵翻

右側車道可以直行也能右轉，但是車道前面竟然出現了一個「機車待轉區的格子」，而且該處還掛了「強制二段式左轉」的標誌

▲淡江大橋入口交通號誌空拍圖在社群瘋傳，不少人看到待轉區在右側直行及右轉車道感到非常傻眼，引爆討論話題。（圖/Threads）

新北市議員意外公布正解！上下橋專用待轉區別再搞錯了

回應提到：「直行車可以走的時候，（從橋下要左轉）正停在待轉格的機車也可以走了，請問有相撞的風險是在什麼情況，可以更明確提出來一起討論嗎？」

「機車待轉區」是給從淡江大橋下橋之後的騎士待轉專用，而不是要給上橋的騎士專用

▲中正路二段要上橋的十字路口號誌誤會大了！紅色框處就是被大家誤會要上橋的待轉區，但其實是下橋專用待轉區，藍色框框才是真的上橋待轉區。（圖/Threads）

也就是說如果你是要從中正路二段上淡江大橋的話，機車也不強制待轉，可以直接左轉上橋

淡江大橋交通設計不直觀引爆誤會！通車後見真章

至於網友瘋狂討論這個右側車道的待轉區，相關單位已經確定是用來「下橋待轉」專用，到時候會透過紅綠燈來控制車流。

▲「淡江大橋」即將要在5月12日正式通車，不少淡水居民都非常期待便利性的到來。（圖／新北市觀旅局提供）

淡江大橋日前舉辦通車典禮，並且預計在明（12）日正式通車，目前周邊道路已經進行最後施工以及調整，許多人都非常期待通車之後為淡水居民帶來的便利。不過，最近社群上瘋傳一張淡江大橋下道路的空拍照片，有不少人發現在最右側車道前方竟然出現「機車待轉區」的格子，不少人炮轟：「這是待撞區吧哈囉？」、「鬼島交通地獄真的不意外。」有人也到新北市議員鄭宇恩臉書反應，認為該待轉區不合適，結果沒想到鄭宇恩的回答意外解答出正解，也有在地人出面解釋認證。最近在社群平台上流傳一張淡江大橋入口側的路口照片，在中正路二段要上橋的這個十字路口，，讓不少民眾看了相當傻眼。除了在社群大討論之外，也有不少人湧入新北市議員鄭宇恩的臉書反應設計有問題，許多網友提到民眾各個砲火猛烈。結果鄭宇恩有點看不懂網友的問題，沒想到意外解開這個路口之謎，原來照片中的，如果你是要上橋待轉，必須要再往前騎到另一向車道前那格才是上橋的待轉格。在地鄉親網紅「阿筌機車日常」日前也有拍片，他先是在淡江大橋啟用前幾天先到場觀摩，一開始也搞不懂要上橋的待轉區到底是哪裡，但是又看到有二段式左轉的標誌，現場交通號誌霧煞煞，用路人根本沒辦法直覺判斷。後來阿筌在前幾天又到該路口去看，經過新北市議員鄭宇恩向相關單位反應之後，該路口的二段式標誌已經拆除，；但如果要待轉的話，往前騎到面向淡江大橋這一側有加畫待轉格，機車騎士還是可以選擇待轉上橋。不過網友之所以會誤會待轉區變待撞區，也是因為設計真的不夠直觀，記者實際拿這張圖給4位友人看，都沒有人可以完整答對應該怎麼遵守號誌，的確還有進步空間。阿筌也說：「謝謝鄭宇恩議員團隊的協助，但剩下的部分還是保留觀望態度，等通車之後再看情況囉！」