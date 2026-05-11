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▲BABYMONSTER巡演列表。（圖／翻攝自WEVERSE）

超人氣女團BABYMONSTER宣布全新巡迴演唱會「BABYMONSTER CHOOM 2026-27 WORLD TOUR IN ASIA & OCEANIA」，此次巡演將橫跨亞洲與大洋洲共18座城市，其中台灣場確定於2026年11月21、22日一連兩天登上台北小巨蛋開唱，成為台灣MONSTIEZ（粉絲名）最期待的大事之一。BABYMONSTER自出道後每次巡迴演唱會都沒有錯過台灣，從最初的台北流音見面會，再到林口體育館，今年初更是升級小巨蛋開唱，「BABYMONSTER CHOOM 2026-27 WORLD TOUR IN ASIA & OCEANIA」也確定在今年二度登上小巨蛋開唱，她們將於11月21、22日來到台北，為台灣粉絲帶來最精彩表演。此次巡演將從6月26日至28日於韓國首爾蠶室室內體育館正式起跑，接著陸續前往日本神戶、福岡、橫濱、千葉、名古屋與大阪等地，展現超強人氣。其中大阪場更直接升級至京瓷巨蛋規模，足見團體在日本市場的驚人號召力；除了日韓之外，BABYMONSTER 也將前進馬尼拉、澳門、雅加達、曼谷、吉隆坡、新加坡與香港等亞洲城市。BABYMONSTER自出道以來便憑藉強烈舞台魅力與穩定實力迅速崛起，成員們不僅擁有頂尖唱跳能力，現場演出實力也備受認證，甚至團體中還有能夠流利講中文的成員。此次「CHOOM」與韓文「춤（舞蹈）」有關，象徵團體將以更強烈、更成熟的表演風格征服全球舞台。