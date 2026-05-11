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麥當勞：買一送一！免費雞塊、中薯、豬肉滿福堡 歡樂送優惠券

即日起至5月12日：

即日起至5月17日：





豬肉滿福堡買一送一優惠券加碼！活動時間於麥當勞APP會員輸入優惠碼，全天可領取「豬肉滿福堡買一送一」早餐優惠券（數量有限，領完為止）；限早餐時段05:00-10:30於全台麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速，或透過麥當勞APP手機點餐及歡樂送使用。 ◾️5月11日至5月15日，優惠碼為「早睡吃滿福」，限量50萬份。



◾️ ◾️5月18日起至5月22日，優惠碼為「早起吃滿福」，限量50萬份。

摩斯漢堡：摩斯咖啡、奶茶「任選第二杯10元」 套餐優惠79元

5月最新速食優惠來了！根據麥當勞APP，發送「買一送一」優惠券，金選咖啡買一送一、中杯飲料買一送一，薯條買大送中，免費送麥克雞塊、小薯、薯餅、玉米湯；今（11）日起，輸入優惠碼「早睡吃滿福」現領「豬肉滿福堡買一送一」優惠券；歡樂送優惠券一次整理。摩斯漢堡表示，摩斯咖啡、奶茶「任選第二杯10元」，套餐優惠79元。本周麥當勞APP全球版放送最新速食優惠券。手機點餐單筆滿150元「免費送4塊麥克雞塊」單點迷你Q紫薯「現折10元」單點大薯「免費送中薯」買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」買超值全餐「免費送小薯」單點藜麥沙拉系列「免費送小杯玉米湯」單點質感焙果系列「免費送薯餅」單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」摩斯漢堡持續為考生加油，即日起至5月17日，推出有會考必勝優惠：：相當於2杯優惠價70元（原價120元）（原價140元）（原價100元）