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女星曾之喬2020年與辰亦儒結婚後，去年2月迎來寶貝兒子，正式升格當媽，如今成為母親已經超過1年，她在母親節前夕於社群分享育兒後最大的生活改變，還笑稱兒子送給自己一份「超讚母親節禮物」，不只澈底改變作息，甚至意外讓皮膚與身體狀態全面回春，貼文曝光後也引發不少媽媽共鳴。曾之喬透露自己過去長年習慣晚睡，如果沒有工作需求，通常都要拖到凌晨1、2點才肯休息，雖然一直知道早睡對身體很好，但因為身體狀況尚可，加上想保留自己的「me time」，始終沒有真正下定決心調整生活作息。直到生下兒子後，因為孩子每天都會早起，她也被迫跟著改變生活節奏，她坦言一開始還試圖維持熬夜習慣，結果每天都累到不行，後來才慢慢開始提早睡覺，如今甚至已經養成11點前入睡的習慣。而讓曾之喬最驚訝的，則是身體與膚況出現的巨大變化，她表示雖然大家一直認為她皮膚很好，但其實自己長年都有膚色不均、敏感脆弱等困擾，加上年紀增長後，膚況也逐漸不如從前。沒想到近半年因為提早睡覺，皮膚狀態竟意外回春，甚至有種回到28歲時的感覺，她笑說自己原本T字部位根本是「中東油田」，很容易長粉刺，但現在狀況改善許多，連做臉清粉刺的頻率都大幅下降，讓她直呼真的太神奇。雖然曾之喬也強調，平時本來就很重視飲食、運動與保養品，身體狀態變好不一定全是因為睡眠，但經過自己長時間觀察後，她仍認為「早睡絕對是關鍵」，她更形容這是自己近年來「投資報酬率最高」的改變之一，因此特別選在母親節分享給所有注重健康與愛自己的大人們，希望大家不要忽略睡眠的重要性。除了分享身體變化外，曾之喬也在貼文最後感性向兒子喊話，她表示自己因為孩子而成為更好的人，不只開始更重視健康，也變得更加喜歡自己、懂得愛自己，她寫下：「兒子謝謝你，媽媽因為你變成了更棒的人。」一句話讓不少粉絲看了相當感動。最後她也祝福媽媽、自己以及所有母親「母親節快樂」，並暖心提醒每位女性：「請記得，妳有多棒！」